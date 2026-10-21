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Anthropic fatura US$ 16,3 bilhões, mas conta da IA pesa antes do IPO

Gastos com computação e infraestrutura chegaram a quase US$ 9 bilhões no semestre; empresa prepara abertura de capital

Dario Amodei, CEO da Anthropic: crescimento da receita vem acompanhado de gastos elevados com computação e infraestrutura (Benjamin Fanjoy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images /AFP)

Dario Amodei, CEO da Anthropic: crescimento da receita vem acompanhado de gastos elevados com computação e infraestrutura (Benjamin Fanjoy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images /AFP)

André Lopes
André Lopes

Editor de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 09h31.

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A Anthropic faturou US$ 16,3 bilhões no primeiro semestre. Computação e infraestrutura custaram quase US$ 9 bilhões. A empresa prepara uma oferta inicial de ações. Investidores discutem quanto pagar pelo crescimento da dona do Claude.

A Anthropic, criadora do assistente de inteligência artificial Claude, faturou US$ 16,3 bilhões no primeiro semestre de 2026, ante US$ 1,1 bilhão um ano antes. Os números constam de um rascunho de prospecto consultado pelo Wall Street Journal, em reportagem publicada na terça-feira, 20.

A expansão veio acompanhada de uma conta maior: os gastos com computação e infraestrutura chegaram a quase US$ 9 bilhões, contra US$ 2,3 bilhões. É uma das pressões que acompanham a preparação da empresa para a bolsa.

A Anthropic não comentou os dados ao jornal. A oferta pública inicial de ações, conhecida como IPO, é a operação que marca a entrada de uma empresa na bolsa.

O que está por trás do prejuízo

O documento registra prejuízo líquido de US$ 80,7 bilhões no semestre. Desse total, US$ 72 bilhões correspondem a ajustes contábeis ligados a notas conversíveis e outros instrumentos de financiamento, segundo o jornal.

O prejuízo contábil não equivale ao dinheiro gasto para operar o negócio.

Notas conversíveis são instrumentos de financiamento que podem se transformar em ações. Mudanças no valor desses instrumentos afetam o balanço, mesmo sem um desembolso equivalente no período.

Quanto vale esse crescimento?

A receita continuou avançando. Segundo a Reuters, a Anthropic informou a investidores que faturou US$ 16,8 bilhões no terceiro trimestre, 45% acima do trimestre anterior, com lucro ajustado. O ritmo, porém, desacelerou: no segundo trimestre, a receita havia mais que dobrado.

Alguns participantes do encontro passaram a discutir uma avaliação de US$ 1,5 trilhão, abaixo dos cerca de US$ 2 trilhões antes esperados, relatou a agência.

A avaliação discutida por investidores ainda não é o preço da oferta.

A companhia anunciou em junho o envio confidencial do formulário S-1 à SEC, reguladora do mercado americano. Na ocasião, não definiu preço nem quantidade de ações e condicionou a operação à análise regulatória e às condições de mercado.

Perguntas frequentes

O que é a Anthropic? ＋

É a empresa de inteligência artificial responsável pelo assistente Claude.

Quanto a Anthropic faturou no primeiro semestre de 2026? ＋

US$ 16,3 bilhões, segundo o rascunho de prospecto consultado pelo Wall Street Journal.

Prejuízo contábil é saída de caixa? ＋

Não necessariamente. Ajustes no valor de instrumentos financeiros também afetam o resultado.

O que é uma nota conversível? ＋

É um instrumento de financiamento que pode ser convertido em ações.

O que significa IPO? ＋

É a oferta inicial de ações de uma empresa ao mercado.

O que a Anthropic anunciou sobre o IPO em junho? ＋

O comunicado de junho não fixou preço nem quantidade de ações.

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