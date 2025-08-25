Vale do Silício cria fundo para influenciar eleições e frear regulamentação da IA

O Vale do Silício está se mobilizando para influenciar ainda mais a regulamentação da inteligência artificial nos Estados Unidos, com foco nas eleições de meio de mandato (as chamada midterms) de 2026 e na oposição a projetos que endureçam a legislação.

Empresas de capital de risco como Andreessen Horowitz e o presidente da OpenAI, Greg Brockman, estão entre os fundadores do Leading the Future, uma rede de super PACs dedicada a defender políticas favoráveis à indústria e a barrar candidatos que, segundo o grupo, poderiam restringir o setor.

Esses super Comitês de Ação Política (PACs, na sigla em inglês) são organizações criadas para arrecadar e gastar grandes quantias de dinheiro em campanhas políticas. A principal diferença em relação aos PACs tradicionais, estabelecidos antes de 2010, é que eles basicamente não possuem limites para doações.

Segundo o Wall Street Journal, o investimento inicial no Leading the Future deve superar US$ 100 milhões. A estratégia inclui doações de campanha e publicidade digital para pressionar por regulamentações consideradas “sensatas” e combater esforços de políticas mais restritivas, especialmente propostas que buscam limitar o desenvolvimento de modelos de IA antes que se tornem poderosos demais.

“Existe uma força enorme tentando frear a implementação da IA, impedir que o trabalhador americano se beneficie da liderança dos EUA em inovação global e criação de empregos e erguer um mosaico de regulações”, disseram Josh Vlasto e Zac Moffatt, líderes do grupo. “Este é o ecossistema que atuará como força de contraponto no próximo ano.”

O modelo do Leading the Future se inspira no Fairshake, rede de super PACs focada em criptomoedas que influenciou eleições recentes e ajudou a aprovar regulamentações sobre o setor durante o governo Trump. O grupo pretende atuar em quatro estados estratégicos para políticas de IA: Nova York, Califórnia, Illinois e Ohio, apoiando candidatos de ambos os partidos.

Outros apoiadores

Além de Andreessen Horowitz e OpenAI, outros apoiadores do Leading the Future incluem a startup de busca baseada em IA Perplexity e o veterano investidor-anjo Ron Conway.

A iniciativa ocorre em meio a preocupações sobre a competição tecnológica com a China e a falta de políticas federais claras nos EUA, que deixam empresas vulneráveis a legislações estaduais fragmentadas.

Especialistas alertam que a iniciativa do Vale do Silício representa mais uma grande mudança estratégica, usando seus recursos financeiros e a atuação política de super PACs para garantir que o desenvolvimento da IA siga alinhado aos interesses do setor.