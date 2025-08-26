Nova era da moeda digital? OpenAI diz que nova IA pode tornar o dinheiro obsoleto

A OpenAI tem alertado investidores de que a chegada da inteligência artificial geral (AGI) pode tornar o dinheiro obsoleto. Ao mesmo tempo, a companhia continua captando bilhões de dólares em investimentos tradicionais.

O CEO Sam Altman disse recentemente que o mercado pode estar supervalorizando a IA. Em entrevista à CNBC, o executivo afirmou que os modelos atuais “já saturaram o uso do chat” e que melhorias significativas no desempenho podem não ocorrer.

A análise de Altman surgiu após o lançamento do GPT-5, no qual a OpenAI investiu mais de dois anos e bilhões de dólares. O modelo, segundo especialistas, trouxe ganhos limitados em relação às versões anteriores.

Apesar do retorno incerto sobre o investimento em IA, as empresas continuam incentivando o uso das tecnologias. Um estudo do MIT revelou que 95% das companhias pesquisadas não observaram retorno mensurável até o momento.

Ainda assim, organizações como Microsoft e Amazon tornaram obrigatório o uso de IA em determinadas funções, condicionando promoções e avaliações de desempenho ao engajamento com as ferramentas.

Dentro do Google, memes internos refletem o clima entre funcionários: há pressão para adotar a IA, mesmo que os resultados não sejam claros.

Embora a OpenAI questione o papel do dinheiro em um mundo pós-AGI, a empresa continua arrecadando recursos significativos. O SoftBank lidera uma nova rodada de investimentos com avaliação de US$ 300 bilhões. Ao mesmo tempo, funcionários atuais e antigos estão vendendo US$ 6 bilhões em ações, em um contexto de avaliação de US$ 500 bilhões, segundo a CNBC.