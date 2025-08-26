Inteligência Artificial

Nova era da moeda digital? OpenAI diz que nova IA pode tornar o dinheiro obsoleto

Empresa liderada por Sam Altman chama atenção para riscos da AGI, mas mantém grandes investimentos em dólares tradicionais

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 05h16.

A OpenAI tem alertado investidores de que a chegada da inteligência artificial geral (AGI) pode tornar o dinheiro obsoleto. Ao mesmo tempo, a companhia continua captando bilhões de dólares em investimentos tradicionais.

O CEO Sam Altman disse recentemente que o mercado pode estar supervalorizando a IA. Em entrevista à CNBC, o executivo afirmou que os modelos atuais “já saturaram o uso do chat” e que melhorias significativas no desempenho podem não ocorrer.

A análise de Altman surgiu após o lançamento do GPT-5, no qual a OpenAI investiu mais de dois anos e bilhões de dólares. O modelo, segundo especialistas, trouxe ganhos limitados em relação às versões anteriores.

Apesar do retorno incerto sobre o investimento em IA, as empresas continuam incentivando o uso das tecnologias. Um estudo do MIT revelou que 95% das companhias pesquisadas não observaram retorno mensurável até o momento.

Ainda assim, organizações como Microsoft e Amazon tornaram obrigatório o uso de IA em determinadas funções, condicionando promoções e avaliações de desempenho ao engajamento com as ferramentas.

Dentro do Google, memes internos refletem o clima entre funcionários: há pressão para adotar a IA, mesmo que os resultados não sejam claros.

Embora a OpenAI questione o papel do dinheiro em um mundo pós-AGI, a empresa continua arrecadando recursos significativos. O SoftBank lidera uma nova rodada de investimentos com avaliação de US$ 300 bilhões. Ao mesmo tempo, funcionários atuais e antigos estão vendendo US$ 6 bilhões em ações, em um contexto de avaliação de US$ 500 bilhões, segundo a CNBC.

Acompanhe tudo sobre:Inteligência artificialOpenAIAmazonMicrosoft

Mais de Inteligência Artificial

Vale do Silício cria fundo para influenciar eleições e frear regulamentação da IA

Humain, estatal saudita, lança aplicativo de IA conversacional voltado para árabes e muçulmanos

Elon Musk libera parte do Grok 2.5, IA polêmica da xAI, em site de código aberto

Inteligência artificial é uma bolha? Líderes do setor divergem sobre aquecimento do mercado

Mais na Exame

Casual

Frida Kahlo e Diego Rivera inspiram coleção de relógios da Bvlgari; veja fotos

Mercados

Trump anuncia demissão de diretora do Fed; caso pode parar na Suprema Corte

Mundo

G7 vai manter 'pressão econômica' até que Rússia acabe com guerra na Ucrânia

EXAME Agro

Chile retoma importação de aves do Brasil após suspender compra da Argentina por gripe aviária