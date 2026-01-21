A era do ‘criar com IA’ já começou nas empresas

A inteligência artificial funciona como um amplificador da capacidade humana. (Royalty-free/iStock/Getty Images)
Redatora
Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 15h33.
Durante anos, a inteligência artificial foi associada principalmente à eficiência operacional. Agora, esse papel se amplia.
Com a popularização de modelos generativos, empresas começam a usar a tecnologia para apoiar atividades criativas, da concepção de produtos à formulação de estratégias e soluções complexas.
Esse movimento redefine o próprio conceito de criação no ambiente corporativo. Em vez de partir do zero, equipes passam a trabalhar com múltiplas possibilidades geradas por IA, explorando cenários, variações e hipóteses em ritmo muito mais acelerado.
Na prática, a inteligência artificial funciona como um amplificador da capacidade humana. Os profissionais continuam responsáveis pela visão, pelo julgamento e pela decisão final, enquanto a tecnologia atua como suporte para ideação, refinamento e experimentação.
Isso permite reduzir o tempo gasto em tarefas iniciais e direcionar energia para aspectos estratégicos, como diferenciação, viabilidade e alinhamento com os objetivos do negócio.
O avanço da criação com IA também impõe novos desafios. Questões como confiabilidade, propriedade intelectual e uso responsável ganham relevância à medida que os modelos passam a influenciar decisões mais sensíveis.
Para lidar com esses riscos, empresas começam a estabelecer diretrizes claras, processos de validação e supervisão humana contínua, garantindo que a inovação seja sustentável e alinhada aos valores corporativos.
