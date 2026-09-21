A capacitação que realmente agrega à carreira: conheça o Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME

A inteligência artificial passou a fazer parte de diferentes atividades profissionais, da produção de conteúdo à análise de informações. Nesse cenário, aprender a utilizar ferramentas é apenas uma parte do processo. Também é necessário entender como a tecnologia funciona e onde ela pode ser aplicada.

O desafio é transformar o contato cotidiano com ferramentas de IA em conhecimento aplicável. Para quem trabalha, isso significa identificar oportunidades de uso, formular comandos mais eficientes, avaliar respostas e compreender os limites da tecnologia.

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Por que profissionais estão buscando capacitação em IA

O avanço da inteligência artificial também está alterando as habilidades exigidas no mercado de trabalho. O relatório Future of Jobs 2025, do Fórum Econômico Mundial, aponta inteligência artificial e big data como as habilidades de crescimento mais rápido entre 2025 e 2030. O levantamento ouviu mais de mil empresas em diferentes setores.

O relatório estima ainda que 39% das habilidades atualmente utilizadas no trabalho devem mudar até 2030. Nesse contexto, atualização profissional e aprendizagem contínua aparecem como parte da adaptação às transformações tecnológicas.

Para o profissional, a capacitação não precisa estar restrita a conhecimentos técnicos avançados. A chamada alfabetização em IA, ou AI literacy, envolve compreender conceitos básicos, saber interagir com ferramentas e reconhecer situações em que a tecnologia pode contribuir para uma atividade.

O que significa saber usar inteligência artificial

Uma pessoa pode utilizar um chatbot diariamente e ainda ter pouca compreensão sobre como obter resultados consistentes. Um dos pontos está na capacidade de fornecer contexto adequado, definir objetivos e revisar as respostas produzidas pela ferramenta.

Na prática, isso pode ser aplicado a tarefas como:

organizar e resumir informações;

estruturar apresentações e documentos;

pesquisar e comparar conteúdos;

gerar ideias e alternativas;

apoiar análises e processos de trabalho.

A inteligência artificial também exige senso crítico. Modelos generativos podem produzir informações incorretas, interpretar comandos de maneira inadequada ou apresentar respostas aparentemente convincentes sem evidências suficientes.

Por isso, a capacitação envolve tanto o conhecimento das ferramentas quanto a compreensão de como aplicá-las ao trabalho.

Se você já utiliza ferramentas de IA no trabalho, o próximo passo é entender como aplicá-las de forma mais estratégica. O Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME apresenta conceitos e aplicações em quatro aulas práticas, online, por R$ 37.

Onde a capacitação pode fazer diferença

O conhecimento de inteligência artificial pode ser utilizado por profissionais de diferentes áreas, mesmo quando a função não está diretamente relacionada à tecnologia.

Em marketing, por exemplo, ferramentas de IA podem apoiar pesquisas, planejamento e produção de conteúdo. Em finanças, podem auxiliar na organização e análise de informações. Já em recursos humanos, podem ser utilizadas em atividades como estruturação de documentos e análise de dados.

O LinkedIn também identificou a AI literacy entre as habilidades que mais crescem em diferentes regiões e funções profissionais em 2025. A plataforma aponta que a familiaridade com ferramentas de IA está ganhando espaço entre as competências buscadas no mercado.

Nesse contexto, aprender IA pode significar mais do que conhecer uma ferramenta específica. A tecnologia muda rapidamente, e o domínio de conceitos e formas de aplicação pode ajudar o profissional a acompanhar novas soluções.

Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME

O Pré-MBA em Inteligência Artificial foi estruturado para profissionais que querem desenvolver conhecimentos sobre a tecnologia e suas aplicações. O treinamento combina conteúdo introdutório e atividades práticas em formato online.

A proposta é apresentar a inteligência artificial de forma acessível para quem precisa entender suas possibilidades no contexto profissional, sem necessariamente ter formação técnica na área.

Para profissionais que desejam iniciar ou ampliar sua capacitação em inteligência artificial, o treinamento representa uma opção de curta duração para entrar em contato com conceitos e aplicações da tecnologia. A formação contínua tende a ganhar relevância conforme novas ferramentas e formas de trabalho baseadas em IA chegam às diferentes áreas profissionais.

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