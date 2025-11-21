Inteligência Artificial

Trump avalia plano de vender chips da Nvidia à China em meio à guerra comercial

Se for aprovada pela Casa Branca, a proposta representaria uma grande vitória para Jensen Huang, CEO da companhia, que tem pressionado Trump para suspender as restrições comerciais

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 16h57.

Membros do governo de Donald Trump estão avaliando a possibilidade de permitir que a Nvidia venda seus chips de inteligência artificial H200 para a China. Essa movimentação da Casa Branca foi informada por fontes próximas do processo, em condição de anonimato, à agência Bloomberg.

A decisão, se tomada, representaria uma importante vitória para a empresa comandada pelo CEO Jensen Huang, considerada a mais valiosa do mundo desde que alcançou valor de US$ 1 trilhão.

Embora ainda não tenha sido tomada uma decisão final, as fontes próximas ao governo norte-americano informaram que a questão permanece em debate interno e é possível que a proposta não leve à aprovação das licenças necessárias, de acordo com as normas de controle de exportação de 2022.

Impactos no mercado e na política diplomática

Mesmo assim, o fato de a venda dos chips H200 estar sendo considerada marca uma mudança significativa em relação às posições públicas anteriores do governo Trump sobre o controle de exportação de semicondutores. A medida também representaria uma concessão a Pequim, algo que provavelmente enfrentaria forte oposição de críticos da China em Washington.

Jensen Huang, CEO da Nvidia, tem pressionado o governo Trump para suspender as restrições, que, segundo a empresa, a forçaram a sair do maior mercado mundial de semicondutores. Se a venda dos chips H200 for autorizada, isso significaria uma grande flexibilização das restrições comerciais americanas, que visam limitar o avanço da China em inteligência artificial.

Além disso, essa decisão poderia atender a uma demanda importante de Pequim, que tem protestado contra as limitações de Washington tanto em relação aos chips avançados quanto às ferramentas para produzi-los.

Por outro lado, o governo chinês também busca incentivar o desenvolvimento de hardware de IA em seu terriório, com empresas como a Huawei, e tem desencorajado ou até proibido o uso de chips menos avançados da Nvidia, voltados para clientes chineses — a única linha de chips de IA que atualmente pode ser vendida pela Nvidia na China em razão das restrições de Washington.

Trump já havia mencionado a possibilidade de discutir com o presidente chinês, Xi Jinping, a exportação dos chips de IA mais avançados da Nvidia. Embora o assunto não tenha sido abordado nas negociações mais recentes, o governo dos Estados Unidos ainda não descartou completamente a exportação de chips de IA que estão atualmente sob restrição.

Em declarações recentes, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que é possível que os chips da geração atual, como o Blackwell, possam ser exportados para a China quando deixarem de ser os mais avançados, o que poderia ocorrer dentro de um ou dois anos.

