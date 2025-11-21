Trump avalia plano de vender chips da Nvidia à China em meio à guerra comercial

Membros do governo de Donald Trump estão avaliando a possibilidade de permitir que a Nvidia venda seus chips de inteligência artificial H200 para a China. Essa movimentação da Casa Branca foi informada por fontes próximas do processo, em condição de anonimato, à agência Bloomberg.

A decisão, se tomada, representaria uma importante vitória para a empresa comandada pelo CEO Jensen Huang, considerada a mais valiosa do mundo desde que alcançou valor de US$ 1 trilhão.

Embora ainda não tenha sido tomada uma decisão final, as fontes próximas ao governo norte-americano informaram que a questão permanece em debate interno e é possível que a proposta não leve à aprovação das licenças necessárias, de acordo com as normas de controle de exportação de 2022.

Impactos no mercado e na política diplomática

Mesmo assim, o fato de a venda dos chips H200 estar sendo considerada marca uma mudança significativa em relação às posições públicas anteriores do governo Trump sobre o controle de exportação de semicondutores. A medida também representaria uma concessão a Pequim, algo que provavelmente enfrentaria forte oposição de críticos da China em Washington.

Jensen Huang, CEO da Nvidia, tem pressionado o governo Trump para suspender as restrições, que, segundo a empresa, a forçaram a sair do maior mercado mundial de semicondutores. Se a venda dos chips H200 for autorizada, isso significaria uma grande flexibilização das restrições comerciais americanas, que visam limitar o avanço da China em inteligência artificial.

Além disso, essa decisão poderia atender a uma demanda importante de Pequim, que tem protestado contra as limitações de Washington tanto em relação aos chips avançados quanto às ferramentas para produzi-los.

Por outro lado, o governo chinês também busca incentivar o desenvolvimento de hardware de IA em seu terriório, com empresas como a Huawei, e tem desencorajado ou até proibido o uso de chips menos avançados da Nvidia, voltados para clientes chineses — a única linha de chips de IA que atualmente pode ser vendida pela Nvidia na China em razão das restrições de Washington.

Trump já havia mencionado a possibilidade de discutir com o presidente chinês, Xi Jinping, a exportação dos chips de IA mais avançados da Nvidia. Embora o assunto não tenha sido abordado nas negociações mais recentes, o governo dos Estados Unidos ainda não descartou completamente a exportação de chips de IA que estão atualmente sob restrição.

Em declarações recentes, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que é possível que os chips da geração atual, como o Blackwell, possam ser exportados para a China quando deixarem de ser os mais avançados, o que poderia ocorrer dentro de um ou dois anos.