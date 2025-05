Nvidia ultrapassa US$ 3 trilhões em valor de mercado após acordo de chips com Arábia Saudita

As ações da Nvidia subiram até 6,4%, alcançando um pico de US$ 130,99 por ação na segunda-feira, 12, o que levou a empresa a uma avaliação de mercado de US$ 3,16 trilhões, a maior desde fevereiro.

No entanto, as ações ainda apresentam uma queda de 2,5% no acumulado do ano. O aumento no valor de mercado da gigante de chips ocorre após o anúncio de uma parceria estratégica com a Humain, uma subsidiária de IA do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita.

Como parte da colaboração, a multinacional de tecnologia fornecerá seus semicondutores mais avançados para alimentar fábricas de IA no reino. A primeira fase do projeto envolverá a construção de 500 megawatts, utilizando 18.000 chips GB300 Grace Blackwell, conforme divulgado em comunicado oficial.

Esse movimento vem na sequência de uma parceria entre os EUA e a Arábia Saudita, anunciada na terça-feira, que verá Riad investir US$ 600 bilhões em infraestrutura de IA e energia nos Estados Unidos, entre outras áreas.

A valorização de terça-feira devolveu à Nvidia o status de empresa com capitalização de mercado de US$ 3 trilhões, após uma queda nas ações no início de 2025, causada por uma liquidação mais ampla impulsionada pela incerteza sobre tarifas.

Apple e à Microsoft, que também fazem parte desse seleto grupo de empresas com as valuations mais altas - US$ 3,18 trilhões e US$ 3,34 trilhões, respectivamente. Nvidia se juntou àe à, que também fazem parte desse seleto grupo de empresas com as valuations mais altas - US$ 3,18 trilhões e US$ 3,34 trilhões, respectivamente.

Com o avanço das ações da Nvidia, o índice Nasdaq Composite, que possui uma forte presença de empresas de tecnologia, subiu 2% na terça-feira, superando o ganho de 1% do S&P 500.