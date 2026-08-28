Tencent lança novo modelo e diz superar Z.ai e Moonshot

A Tencent lançou nesta sexta-feira, 28, a versão preview de seu mais novo modelo de linguagem, o Hunyuan Hy4, disponibilizando-o simultaneamente em código aberto.

Segundo a empresa, testes internos "às cegas" mostraram desempenho geral levemente superior ao do GLM 5.3, da Z.ai, e ao do Kimi K3, da Moonshot AI — dois dos modelos chineses mais comentados dos últimos meses.

O Hy4 preview tem 770 bilhões de parâmetros totais, dos quais 49 bilhões são ativados por vez, e uma janela de contexto de até 1 milhão de tokens.

Segundo a Tencent, o modelo alcançou avanço geracional em 12 testes de referência (benchmarks), incluindo pontuação de 85,4 no Terminal Bench 2.1 — superando o DeepSeek V4 Pro — e salto de 28,0 para 64,3 no DeepSWE, benchmark voltado à avaliação de tarefas de engenharia de software.

Foco em produtividade, não em uso geral

Diferentemente de modelos voltados à conversação genérica, o Hy4 preview foi posicionado pela Tencent como uma ferramenta de produtividade, com melhorias específicas em quatro frentes, como engenharia de software, análise de escritório, desenvolvimento de jogos e pesquisa científica.

A empresa afirma que o modelo já opera em sinergia com produtos próprios, como o WorkBuddy, sua plataforma de produtividade corporativa.

O modelo está disponível na plataforma TokenHub, da Tencent Cloud, e também no OpenRouter, com preço de 6 iuanes por milhão de tokens de entrada e 18 iuanes por milhão de tokens de saída.

Ritmo acelerado de lançamentos

O Hy4 preview marca o mais recente passo de um ciclo de atualizações rápidas da equipe do Hunyuan, que, segundo a Tencent, vem lançando uma nova versão importante a cada dois meses, em média, desde que reconstruiu sua infraestrutura interna em fevereiro deste ano.

A empresa já havia confirmado, durante a teleconferência de resultados do segundo trimestre, em 12 de agosto, que um modelo maior e multimodal — batizado internamente de Hy4 — estava em treinamento, embora sem detalhar especificações ou data de lançamento na ocasião.

Mais um round na disputa entre modelos chineses

O lançamento reforça a intensidade da disputa entre laboratórios chineses de inteligência artificial (IA) nos últimos meses.

A Moonshot AI havia chamado a atenção internacional em julho com o Kimi K3, modelo de 2,8 trilhões de parâmetros que se aproximou do desempenho de sistemas top de linha americanos, como o Claude Fable 5, da Anthropic, e o GPT-5.6 Sol, da OpenAI, a uma fração do custo.

A Z.ai, por sua vez, também vem disputando espaço com o GLM, enquanto Alibaba e DeepSeek somam-se à lista de empresas chinesas lançando modelos de peso aberto competitivos globalmente — um movimento que já provocou oscilações fortes nas ações desse grupo de startups a cada novo lançamento rival.