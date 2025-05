Startup levanta US$ 22 mi para vender IA a construtoras e reduzir emissões de carbono do concreto

A Converge, startup londrina que desenvolve sensores para concreto e soluções com base em inteligência artificial, levantou US$ 22 milhões na segunda parcela de sua rodada Série A, segundo informações da Axios. O CEO, Raphael Scheps, afirmou que os recursos serão usados para expandir as vendas para construtoras e aprimorar seu produto.

Em meio à redução dos investimentos de capital de risco (VC) em empresas que unem IA a questões climáticas, o aporte é considerado significativo. A tecnologia da Converge permite monitorar, em tempo real, temperatura, desempenho e resistência do concreto fresco. Além disso, a IA da empresa sugere as melhores misturas para projetos específicos, podendo reduzir as emissões de carbono do concreto entre 20% e 40%, segundo Scheps.

O fundo de sustentabilidade do banco holandês ABN Amro liderou a rodada Série A, com a participação de investidores como Climate Investment, Move Energy, Pi Impact, J-Impact, além de investidores anteriores como TO Ventures e Force Over Mass Capital.

Destaque em setor avesso a riscos

O setor de material de construção é conhecido por ser avesso a riscos e de adoção lenta, implicando dificuldades para a descarbonização de um setor de alto impacto na emissão de carbono. Em um contexto de mudanças climáticas, a Converge se destaca por ajudar a indústria a adotar práticas mais sustentáveis.

Outras startups de cimento de baixo carbono, como Fortera, Brimstone e Terra, também têm ganhado destaque nos últimos anos, buscando transformar o mercado da construção.