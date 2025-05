Veesion capta US$ 57 mi e promete usar IA para impedir furtos no varejo

A Veesion, startup francesa especializada em inteligência artificial para detectar furtos em lojas físicas, anunciou a captação de US$ 57,2 milhões em novos recursos. O valor inclui US$ 41 milhões em uma rodada Série B, liderada pelos fundos White Star Capital, Red River West e Bpifrance, além de US$ 16,2 milhões em financiamento não dilutivo.

Com sede em Paris, a Veesion desenvolve uma plataforma baseada em reconhecimento de gestos. O sistema monitora imagens de segurança em tempo real para detectar movimentos considerados suspeitos — sem necessidade de hardware adicional, nem uso de biometria ou armazenamento de dados pessoais.

A empresa afirma que seus clientes observam quedas imediatas nas taxas de furto e aumentos de margem de até 50% após a adoção da ferramenta. Os alertas gerados pela IA são enviados diretamente ao celular de funcionários da loja, permitindo atuação imediata.

O CEO e cofundador Thibault David afirmou que a Veesion nasceu com a ambição de liderar globalmente a análise inteligente de gestos. Com os novos recursos, a companhia vai investir em estrutura interna, contratação de talentos e aceleração da expansão internacional.

Hoje, a tecnologia da Veesion está em operação em mais de 5 mil lojas em 25 países, de pequenos comércios a grandes redes de supermercado. A empresa conta com 150 funcionários e planeja contratar mais 80 profissionais até o final do ano.

Expansão para EUA e novos setores no radar

Mesmo sem presença física, os Estados Unidos já representam 10% do faturamento da startup. A abertura da primeira subsidiária no país está prevista para junho, como parte da estratégia de consolidação nos principais mercados globais.

Além da prevenção de perdas, a startup trabalha em novos usos para sua IA, como reposição automatizada de estoques, melhoria da jornada do cliente e detecção de incidentes operacionais. A empresa também vê potencial em setores como saúde, logística, construção e cuidado infantil — áreas em que a análise de gestos pode contribuir para segurança e eficiência.