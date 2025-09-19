SoftBank vai cortar 20% da equipe do Vision Fund para intensificar investimentos em IA nos EUA

O SoftBank demitirá cerca de 20% da equipe do Vision Fund em todo o mundo, enquanto realoca recursos para os ambiciosos projetos de inteligência artificial do fundador Masayoshi Son nos Estados Unidos, segundo um memorando visto pela Reuters e uma fonte próxima ao plano.

Trata-se da terceira rodada de cortes no fundo desde 2022. Atualmente, o Vision Fund conta com mais de 300 funcionários globalmente. No entanto, diferentemente de demissões anteriores, que ocorreram em meio a grandes perdas, a redução desta vez acontece após o fundo registrar seu melhor desempenho trimestral desde 2021, impulsionado por ganhos em participações públicas, como a Nvidia e a empresa sul-coreana de e-commerce Coupang.

Assim, a movimentação sinaliza um afastamento do portfólio amplo de startups. Embora o fundo continue fazendo novos investimentos, os funcionários remanescentes concentrarão esforços nas ambiciosas iniciativas de IA lideradas por Son, incluindo o projeto Stargate, estimado em US$ 500 bilhões, para criar uma ampla rede de data centers nos EUA em parceria com a OpenAI.

Em comunicado à Reuters, um porta-voz do Vision Fund confirmou as demissões, mas não forneceu mais detalhes. Ele afirmou: “Ajustamos continuamente a organização para executar nossa estratégia de longo prazo — fazendo investimentos audaciosos em IA e tecnologias inovadoras e criando valor a longo prazo para nossos stakeholders.”

Retorno ao modelo clássico de Son

Essa mudança também marca o retorno ao modelo clássico de Son, caracterizado por apostas concentradas e de alto risco, mas com grandes promessas de retornos, deixando para trás a abordagem ampla que definiu a era anterior do Vision Fund.

Ela também é uma reviravolta em relação ao período em que o grupo teve de reduzir riscos, vender ativos e recuperar sua credibilidade após bilhões em perdas com o fracasso do investimento na WeWork.

Nos últimos 12 meses, Son investiu US$ 9,7 bilhões na OpenAI pelo Vision Fund 2, que administra cerca de US$ 65,8 bilhões no total. O SoftBank também vem estruturando uma estratégia de infraestrutura de IA centrada na sua principal joia, a fabricante de chips Arm, adquirindo empresas como Graphcore e Ampere Computing, além de participações em Intel e Nvidia. O objetivo é criar um ecossistema completo de chips, data centers e modelos de IA.

Especialistas alertam, no entanto, que a estratégia de alto capital implica riscos de execução, evidenciados por atrasos recentes no projeto Stargate nos EUA e em uma joint venture similar com a OpenAI no Japão. Apesar disso, o CFO Yoshimitsu Goto afirmou em agosto que a empresa mantém um nível “muito seguro” de caixa de 4 trilhões de ienes (US$ 27 bilhões).