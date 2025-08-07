Invest

SoftBank registra lucro de US$ 2,87 bilhões no 1º trimestre de 2025, impulsionado pelo Vision Fund

Segmento registrou um lucro de 451,4 bilhões de ienes, em uma recuperação expressiva após as perdas de 2024

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 06h50.

O SoftBank registrou um lucro de 421,8 bilhões de ienes (US$ 2,87 bilhões) no primeiro trimestre fiscal de 2025, superando as expectativas do mercado de 127,6 bilhões de ienes. O resultado marca o segundo trimestre consecutivo de lucro para a empresa, em contraste com o prejuízo de 174,28 bilhões de ienes no mesmo período do ano passado.

O crescimento foi impulsionado pelo desempenho do Vision Fund, que viu seu valor aumentar em US$ 4,8 bilhões. O segmento registrou um lucro de 451,4 bilhões de ienes, em uma recuperação expressiva após as perdas de 2024.

O aumento da performance do Vision Fund foi impulsionado por ganhos de empresas públicas como a Grab e a Swiggy, além de bons resultados com investimentos privados, especialmente na Índia. A estratégia do SoftBank tem sido fortemente centrada em investimentos no setor de inteligência artificial (IA), como o apoio de US$ 40 bilhões para a OpenAI, criadora do ChatGPT, e a aquisição proposta de US$ 6,5 bilhões da Ampere Computing, focada em chips de IA.

No entanto, a empresa enfrentou desafios em outras áreas, registrando um prejuízo de 256,55 bilhões de ienes com suas outras participações, como as ações da T-Mobile e Alibaba. Esses prejuízos foram parcialmente compensados por ganhos nas ações da Nvidia. Além disso, a Arm, empresa de semicondutores controlada pelo SoftBank, apresentou uma perda de 8,66 bilhões de ienes devido ao aumento das despesas com pesquisa e desenvolvimento (P&D).

