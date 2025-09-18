Com dificuldades nos EUA, joint venture entre SoftBank e OpenAI também enfrenta atrasos no Japão

A parceria entre SoftBank e OpenAI para criar uma joint venture com foco em serviços de inteligência artificial para empresas no Japão está consideravelmente atrasada, de acordo com uma fonte da Reuters.

Originalmente, o lançamento da iniciativa estava previsto para o meio deste ano, mas o processo de preparação tem demorado mais do que o esperado. Uma nova atualização sobre o progresso da joint venture, chamada SB OpenAI Japan, deve ser divulgada em novembro.

Embora o SoftBank tenha confirmado que os preparativos seguem em andamento, a empresa se recusou a comentar os detalhes. A OpenAI, por sua vez, também não respondeu a um pedido de comentário feito pela Reuters.

A joint venture foi anunciada em fevereiro, quando o CEO do SoftBank, Masayoshi Son, e o CEO da OpenAI, Sam Altman, revelaram os planos de colaboração no Japão. O projeto seria de propriedade da startup dos EUA e de uma empresa criada pelo banco japonês e sua unidade de telecomunicações local.

Em junho, durante uma reunião de acionistas, o CEO da divisão de telecomunicações do SoftBank, Junichi Miyakawa, havia apontado o final de julho como a meta para o lançamento da joint venture. No entanto, ele ressaltou que as discussões sobre os produtos a serem oferecidos ainda estavam em andamento.

Após um período de retração devido a uma série de investimentos malsucedidos em tecnologia, Son tem retomado investimentos de grande porte, incluindo o apoio à OpenAI e outras iniciativas voltadas para IA.

Stargate também está atrasado

Outro grande projeto da parceria entre SoftBank e OpenAI, o Stargate, que visa desenvolver data centers nos Estados Unidos com um investimento de US$ 500 bilhões, também sofreu atrasos devido a negociações prolongadas e decisões pendentes sobre os locais de construção.

Esse projeto foi uma das primeiras ações de Donald Trump no retorno à Casa Branca. Com planos iniciais ambiciosos, agora o Stargate prevê uma pequena estrutura em Ohio até o final do ano. No entanto, ao mesmo tempo, a OpenAI segue expandindo sua infraestrutura de IA com acordos nos próprios EUA, no Oriente Médio e na Europa.