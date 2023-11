Efeito WeWork? SoftBank reporta perda líquida de US$ 6,2 bilhões no segundo trimestre

O SoftBank Group registrou uma perda líquida de US$ 6,2 bilhões no segundo trimestre, contrariando as expectativas de analistas que previam um lucro líquido de US$ 1,5 bilhão, segundo estimativas da S&P Capital IQ. Este é o quarto trimestre consecutivo em que a empresa apresenta números no vermelho, apesar dos lucros provenientes do IPO da Arm, uma empresa de design de chips.

Comparativamente, no mesmo trimestre do ano anterior, o grupo havia lucrado US$ 25 bilhões, impulsionado pela venda de uma participação no Alibaba, gigante chinês do e-commerce. A queda do iene e as reduções de valor no mercado privado durante o trimestre finalizado em setembro foram fatores significativos para o resultado negativo atual.

O Vision Funds do grupo, principal fonte de investimentos em tecnologia, teve uma redução de valor de US$ 2,9 bilhões no portfólio privado. O motivo: a recuperação esperada após as significativas reduções de valor no último trimestre do ano anterior não se materializou.

Ainda assim, o Vision Fund 1 registrou um ganho de US$ 2,5 bilhões com a venda de sua participação na Arm por US$ 4 bilhões, mas o Vision Fund 2 sofreu uma perda de US$ 2,1 bilhões, com destaque para os investimentos feitos na falida WeWork. Os LatAm Funds também apresentaram uma perda de US$ 100 milhões.

Em busca de novos negócios

O portfólio público dos Vision Funds perdeu valor no segundo trimestre pela primeira vez em um ano, influenciado pela reversão de fortunas de empresas de logística como a AutoStore e de fintechs de consumo como a Better, após sua listagem por meio de fusão com uma empresa de aquisição de propósito específico em agosto.

Enquanto isso, Masayoshi Son, fundador do SoftBank, continua a buscar acordos no campo da inteligência artificial, mesmo diante dos desafios impostos por investimentos anteriores, como na WeWork, que foi duramente atingida pela pandemia após receber um investimento substancial da SoftBank.

Há ainda a expectativa de que a SoftBank intensifique seu ritmo de investimento, apesar de uma diminuição sequencial no segundo trimestre. A empresa foi obrigada a transferir US$ 1,5 bilhão para o Goldman Sachs e outros credores dias antes de a WeWork declarar falência, aumentando o total investido na startup de escritórios compartilhados para mais de US$ 16 bilhões desde o investimento inicial em 2017.

Na quinta-feira, a SoftBank admitiu que o suporte de crédito fornecido pelos Vision Funds para uma facilidade de carta de crédito à WeWork junto a determinadas instituições financeiras aumentou seus passivos em US$ 475 milhões no último trimestre. O grupo sinalizou que grande parte de suas exposições já havia sido contabilizada, mas que registrou uma perda de US$ 180 milhões após a conversão de notas não garantidas da WeWork em ações e títulos conversíveis.

Yoshimitsu Goto, CFO da SoftBank, expressou durante uma chamada de resultados que o que aconteceu com a WeWork foi "lamentável", ressaltando a necessidade de "aceitar a realidade e tirar lições disso".