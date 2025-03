ServiceNow negocia compra da Moveworks por US$ 3 bilhões

A empresa de software ServiceNow está em negociações para adquirir a firma de inteligência artificial Moveworks, no que pode ser a maior aquisição até o momento. De acordo com a Bloomberg, a oferta pela empresa comandada por Bill McDermott foi de US$ 3 bilhões e o aceite deve ser anunciado nos próximos dias.

Criada em 2016, a Moveworks fornece a empresas assistentes de IA para lidar com pedidos de funcionários e atende a clientes como Unilever, GitHub e Broadcom.

A Moveworks já recebeu financiamento de investidores como Kleiner Perkins, Lightspeed Venture Partners e Bain Capital Ventures.

Já a SeviceNow faz aplicações que ajudam firmas a organizar e automatizar operações de tecnologia da informação. A companhia tem seguido o caminho de outras do setor de tecnologia e adicionado IA em seus produtos.