Sam Altman diz que lançamentos da OpenAI podem sofrer atrasos em meio a "desafios de capacidade"

O CEO da OpenAI, Sam Altman, disse em sua conta no X (antigo Twitter que alguns lançamentos da OpenAI podem sofrer atrasos enquanto a empresa lida com desafios de capacidade. Ele afirmou também que os serviços podem ficar mais lentos.

“Nós estamos colocando as coisas sob controle, mas você pode esperar que novos lançamentos da OpenAI atrasem , que coisas quebrem e que o serviço seja devagar às vezes enquanto lidamos com desafios de capacidade”, postou nesta terça-feira, 1.“Estamos trabalhando o mais rápido possível para realmente fazer as coisas fluírem”, completou.

we are getting things under control, but you should expect new releases from openai to be delayed, stuff to break, and for service to sometimes be slow as we deal with capacity challenges.

— Sam Altman (@sama) April 1, 2025