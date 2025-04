OpenAI vai lançar novo modelo de inteligência artificial com código aberto

O CEO da OpenAI, Sam Altman, anunciou em sua conta no X (antigo Twitter) que a empresa irá lançar um modelo de linguagem open-weight com capacidade de raciocínio nos próximos meses.

Esse será o primeiro modelo open-weight desde o lançamento do GPT-2. “Nós estávamos pensando nisso por muito tempo mas outras prioridades tomaram precedência. Agora parece importante fazer”, escreveu nesta segunda-feira, 31.

A companhia irá realizar eventos de desenvolvedores para recolher feedbacks sobre o modelo. “Nós ainda temos algumas decisões a tomar”, disse Altman.

TL;DR: we are excited to release a powerful new open-weight language model with reasoning in the coming months, and we want to talk to devs about how to make it maximally useful: https://t.co/XKB4XxjREV

we are excited to make this a very, very good model!

— Sam Altman (@sama) March 31, 2025