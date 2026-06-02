Para Sam Altman, a indústria subestimou o quanto pessoas serão centrais na era da IA

O CEO da OpenAI, Sam Altman, afirmou em entrevista que subestimou o quão irregulares poderiam ser os modelos de inteligência artificial e o quanto as pessoas permanecerão no centro de “tudo”. Ele mencionou, em entrevista à CNBC nesta segunda-feira, 01, que, hoje, tem uma visão mais otimista do impacto da IA no mercado de trabalho.

Um dos motivos para isso é que, segundo Altman, as empresas que usam IA na codificação são as que mais contratam, já as companhias que estão atribuindo à IA demissões em massa são as que menos têm adotado a tecnologia.

As declarações vão na contramão do que o CEO havia dito em 2019, quando ainda era líder da incubadora de startups Y Combinator, em conversa no New York Summit do New York Times. Durante sua fala, Altman disse que a IA provavelmente substituiria a maioria dos trabalhos, conforme reportou a CNBC na época.

Alguns meses atrás, o executivo declarou que a IA superaria até os CEOs e que ele próprio iria mudar de ofício e se tornar agricultor. “No curto prazo, a IA destruirá muitos empregos. No longo prazo, como em toda revolução tecnológica, acredito que encontraremos novas formas de trabalho”, afirmou em entrevista ao CEO da Axel Springer, Mathias Döpfner.

Agora, ele defende que os modelos realizam algumas tarefas “incrivelmente bem”, enquanto falham em outras de longo prazo e mais complexas. “Ao observar pessoas que são realmente boas em usar esses modelos, vemos que elas conseguem realizar uma quantidade impressionante de trabalho e criar muito mais valor econômico do que pessoas sem esses modelos conseguiriam — ou, certamente, do que os próprios modelos conseguiriam sozinhos”, disse.

Ele também destacou que humanos querem interagir e trabalhar com outras pessoas, e isso também não pode ser suprido pelas máquinas. “Acho que nossa indústria subestimou o quanto nós vamos conseguir manter as pessoas no centro em uma economia e em um mundo que é baseado em pessoas”, avalia.

Mas ele não acredita que a IA irá parar no atual nível de execução de tarefas. De acordo com o CEO da OpenAI, a evolução da IA incluirá modelos que funcionam sem precisar de um pedido, rodando em segundo plano todo o tempo e conscientes do contexto do usuário.

Altman afirmou também ter se arrependido de um anúncio do modelo GPT-5.2 de dezembro de 2025, segundo o qual o modelo superia profissionais do mercado em 44 ocupações diferentes. O executivo ressalta que gostaria de ter dito que o modelo supera profissionais em pequenas tarefas de 44 ocupações e que as pessoas que utilizam a IA nesse sentido viram aumento da produtividade e de salário.

“Mas acho que as pessoas têm razão em ficar ansiosas. E eu entendo isso. Essa não é nem mesmo uma mudança tecnológica que acontece a cada geração. Essa é uma daquelas grandes transformações”, completou.