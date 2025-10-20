Salesforce cresce com IA, mas aposta em força humana nas vendas

Marc Benioff durante a abertura do Dreamforce 2025, em São Francisco: CEO defende que humanos e agentes digitais conduzam juntos o sucesso das empresas (Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 20 de outubro de 2025 às 18h28.
Última atualização em 20 de outubro de 2025 às 18h37.
O CEO da Salesforce, Marc Benioff, afirmou que, apesar do avanço da inteligência artificial, a tecnologia não substitui a interação humana nas vendas. "A IA não tem alma. Não é a mesma conexão humana", disse Benioff nesta semana, destacando a importância da comunicação presencial no relacionamento com clientes.
Benioff revelou que a empresa está contratando milhares de novos vendedores, com o objetivo de alcançar 20 mil executivos de contas ainda neste ano.
"Estou ampliando minha equipe de vendas. Isso não inclui engenheiros de sistemas, gerentes ou times de infraestrutura", completou. Atualmente, a Salesforce conta com 80 mil funcionários, sendo que cerca de um quarto deles é treinado para ajudar clientes no uso das soluções de vendas da companhia.
Apesar de investir pesado em IA, incluindo a marcação da empresa como "#1AICRM" e aportes de US$ 15 bilhões em desenvolvimento de talentos e startups em São Francisco, Benioff reforça que a tecnologia deve ser vista como ferramenta complementar, e não substituta. "Nós amamos IA, mas ela não substitui a conexão humana", explicou.
O executivo também comentou sobre o ritmo acelerado da inovação tecnológica: "A velocidade da inovação está muito acima da velocidade de adoção pelos clientes", alertou durante entrevista à CNBC.
Ele acrescentou que eventos da Salesforce, como a conferência Dreamforce, reforçam a relevância do contato humano, mostrando clientes interagindo e fortalecendo relacionamentos pessoalmente.
Mesmo com o crescimento da IA, Benioff é um dos líderes que reforçam a expansão de contratações no setor, garantindo que a tecnologia complemente, e não elimine, oportunidades de trabalho.
