Salesforce economiza US$ 100 milhões por ano ao usar IA; entenda como

A Salesforce Inc. afirmou que está economizando cerca de US$ 100 milhões por ano ao utilizar ferramentas de inteligência artificial em suas operações internas de serviço ao cliente.

A companhia tem se empenhado em vender recursos de inteligência artificial que podem gerenciar o atendimento ao cliente e as etapas iniciais de vendas. Para ilustrar o valor do produto Agentforce para clientes empresariais, a Salesforce tem sido transparente quanto ao seu uso da tecnologia.

O CEO Marc Benioff anunciou o número durante um discurso na terça-feira, na conferência anual Dreamforce em São Francisco. A empresa informou que mais de 12 mil clientes já utilizam o Agentforce. A Reddit Inc., por exemplo, conseguiu reduzir o tempo de resolução de suporte ao cliente em 84%, segundo a Salesforce.

Benioff tem sido um entusiasta das ferramentas de inteligência artificial, declarando no mês passado que nunca esteve tão animado em sua carreira.

No entanto, o mercado financeiro tem demonstrado ansiedade com a lenta adoção da tecnologia, e líderes de software tradicionais correm o risco de serem superados por startups nativas de inteligência artificial. As ações da Salesforce caíram 1,6% no dia e acumulam queda de 27% no ano.

A inteligência artificial permite que a Salesforce dedique atenção a clientes que antes não recebiam retorno de funcionários humanos, disse Benioff. Mais de US$ 60 milhões em negócios potenciais foram identificados desde que a empresa implementou a tecnologia internamente, afirmou o CEO.

