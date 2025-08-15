Engenheiro abandona big techs, aposta em IA e quadruplica renda para US$ 330 mil por ano

Quando o engenheiro de software Mostofa Adib Shakib decidiu deixar os cargos estáveis que ocupava em empresas como Snap Inc. e ZipRecruiter, seu objetivo era investir pesado em inteligência artificial.

Nascido em Dhaka, Bangladesh, ele viu no lançamento do ChatGPT o gatilho para se reposicionar profissionalmente e mergulhar em um campo que, segundo ele, será o mais estratégico das próximas décadas. As informações foram retiradas de Business Insider.

De salário fixo à liberdade com alto retorno

Shakib, de 28 anos, deixou um salário fixo de US$ 145 mil anuais na ZipRecruiter para trabalhar como contratado em uma startup de recrutamento baseada em IA. Em poucos meses, passou a receber US$ 6.400 por semana — o equivalente a mais de US$ 330 mil por ano.

Mas, segundo ele, mais do que o dinheiro, foi a liberdade de horários e a possibilidade de aprender e criar que o impulsionaram a seguir por esse novo caminho.

Hoje, ele atua como engenheiro de software na Mercor, desenvolvendo produtos de IA, ao mesmo tempo em que desenvolve projetos pessoais para aprimorar habilidades em IA agêntica, voltada à criação de sistemas autônomos.

Um deles, por exemplo, é uma ferramenta para ajudar profissionais de Bangladesh a otimizar seus currículos usando IA.

