Saída do ChatGPT da China pode acelerar competição entre gigantes locais

A notícia da retirada total das APIs (Interface de programação de aplicação) do ChatGPT na China pode ser vista como uma oportunidade para o fortalecimento das soluções nacionais. A reação do mercado de ações à notícia foi imediata, com o índice de Inteligência Artificial (IA) da China alcançando 3,7%, demonstrando a confiança dos investidores na capacidade das empresas chinesas de preencher rapidamente a lacuna deixada pela saída da OpenAI e outras soluções estrangeiras.

A competição acirrada entre gigantes chinesas como Alibaba, Baidu, Zhipu AI e iFLYTEK, que já era intensa, promete se intensificar com a ausência de concorrentes internacionais. A maior competição interna será um fator decisivo para que essas empresas despontem na frente, impulsionadas pela necessidade de se destacar em um mercado agora exclusivamente dominado por soluções nacionais.

A história recente mostra que as empresas chinesas são capazes de se adaptar e prosperar em um ambiente competitivo. Exemplos incluem a ascensão do Alibaba em relação ao eBay e o sucesso das plataformas de mídia social Douyin e TikTok em relação ao Instagram.

Ernie Bot e a nova era dos Chatbots de IA na China

O Ernie Bot, lançado pela Baidu em 2023, em pouco tempo, após o seu lançamento, alcançou mais de 100 milhões de usuários, destacando-se como uma alternativa poderosa no cenário de chatbots de IA da China. Construído sobre o modelo de linguagem ERNIE (Enhanced Representation through Knowledge Integration), que está em desenvolvimento desde 2019, o Ernie Bot é capaz de conversar com usuários, responder perguntas e auxiliar na criação de conteúdo. Assim como o ChatGPT, sua capacidade de integrar conhecimento de várias fontes permite fornecer respostas mais precisas e lógicas, além de gerar texto e imagens a partir de prompts de texto.

A inovação no mercado de IA na China não se limita apenas ao Ernie Bot. Empresas como Alibaba e Tencent estão investindo fortemente em pesquisa e desenvolvimento de IA, com projetos que abrangem desde assistentes virtuais a tecnologias de reconhecimento de imagem e voz. A Zhipu AI e a iFLYTEK, por exemplo, estão desenvolvendo suas próprias soluções de modelos de linguagem de grande escala.

Além disso, a retirada do ChatGPT tende a acelerar a colaboração entre empresas chinesas e instituições de pesquisa locais, fomentando um ecossistema de inovação ainda mais dinâmico. A ausência de concorrência internacional direta pode levar a uma maior experimentação e desenvolvimento de tecnologias adaptadas especificamente às necessidades e preferências do mercado chinês.

Em um contexto global, essa mudança pode redefinir o equilíbrio de poder na tecnologia de IA, com a China se estabelecendo como um líder emergente. À medida que as empresas chinesas expandem sua presença e influência, o mundo poderá testemunhar um cenário de IA mais diversificado e competitivo.

Por: Daiane Mendes