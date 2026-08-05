Quer um robô em casa? Saiba quanto vai custar e onde comprar o cachorro que não late

Para quem quer um cachorro, mas não quer levá-lo para passear ou limpar suas necessidades, uma novidade no mercado brasileiro pode ajudar. Isso porque a AiMOGA, braço de robótica da montadora chinesa Chery, vai começar a vender um cão-robô no Brasil, segundo informações enviadas com exclusividade à EXAME.

Batizado de Argos, o cachorro é um quadrúpede de quase 14 quilos que executa comandos como correr, sentar, deitar e dar a pata, operando de forma autônoma, sem necessidade de conexão com a internet.

Segundo a empresa, o robô foi criado para "aproximar a robótica do cotidiano das pessoas" e é voltado tanto para o entretenimento, quanto para a interação prática.

A OMODA & JAECOO também comercializará no Brasil a robô humanoide Mornine, equipada com inteligência artificial e desenvolvida para atuar como uma embaixadora da marca dentro das concessionárias da companhia.

Ambos os produtos receberam homologação da Anatel e estarão disponíveis no último trimestre deste ano, ainda sem data exata de lançamento.

Quanto vai custar o cachorro robô no Brasil?

A empresa ainda não divulgou o valor para o mercado brasileiro. O preço oficial será anunciado durante o Festival de Interlagos.

Na China, onde o produto já é vendido ao consumidor final, o Argos X1 é listado por 15.800 yuans na loja oficial da AiMOGA no JD.com, segunda maior plataforma de comércio eletrônico do país — o equivalente a cerca de US$ 2.300, ou algo em torno de R$ 11.800 pela cotação atual.

A humanoide Mornine M1 sai por 285.800 yuans, cerca de US$ 41.800, ou aproximadamente R$ 214 mil.

Esses valores, porém, não chegam ao consumidor brasileiro. Sobre equipamento eletrônico importado incidem imposto de importação e ICMS, além de frete, homologação e margem do distribuidor — custos que costumam dobrar ou triplicar o preço final.

Aplicada essa faixa, o Argos chegaria ao Brasil entre R$ 24 mil e R$ 35 mil. A estimativa não substitui o preço oficial, ainda não confirmado pela empresa.

Onde comprar?

Os produtos serão vendidos na rede de concessionárias próprias da OMODA & JAECOO.

Por que no Brasil?

Segundo a OMODA & JAECOO, a entrada no mercado de robôs no Brasil é "mais um passo importante na estratégia da Chery International de expandir seu ecossistema de tecnologias inteligentes para além da indústria automotiva".

"A inteligência artificial e a robótica são pilares fundamentais do ecossistema de mobilidade do futuro que estamos construindo globalmente. A chegada da AiMOGA ao Brasil reforça nosso compromisso em oferecer tecnologias de ponta que gerem valor real para os consumidores e demonstrem como a robótica baseada em inteligência artificial pode transformar a experiência das pessoas no dia a dia", afirma Mr. Hu Peng, CEO do Chery International Group Brasil.