Quem quer IA mais rápida? Velhos, doentes e pobres, diz estudo

O filósofo Nick Bostrom, um dos nomes mais influentes do debate sobre riscos da inteligência artificial (IA), afirma que pessoas idosas, doentes, pobres ou com baixa qualidade de vida tendem a preferir cronogramas mais rápidos para o desenvolvimento da AGI, a inteligência artificial geral.

A conclusão aparece no estudo Optimal Timing for Superintelligence, divulgado neste ano. O trabalho analisa matematicamente quando seria racional desenvolver superinteligência artificial, considerando riscos de extinção, mortalidade humana e expectativa de vida.

Segundo Bostrom, a posição de cada grupo diante da IA muda conforme o que ele chama de “condição de base”. Quem enfrenta maior risco de morrer no curto prazo teria menos incentivo para esperar décadas por sistemas mais seguros.

“O velho, o doente, o pobre e o miserável devem preferir datas mais cedo para o lançamento da AGI”, escreve o autor.

O argumento aparece na seção sobre “considerações distributivas”, em que o estudo abandona a ideia de uma humanidade homogênea e passa a analisar como diferentes grupos sociais enxergam os riscos da IA.

Segundo o modelo, idosos acumulam risco de morte mais rapidamente sob o cenário atual. Pessoas com doenças graves ou baixa qualidade de vida também teriam “menos a perder” caso a aposta em superinteligência falhe — e muito mais a ganhar caso funcione.

O estudo argumenta que uma superinteligência alinhada poderia acelerar medicina, biotecnologia e terapias antienvelhecimento, reduzindo drasticamente a mortalidade humana. Em um dos cenários usados no modelo, a expectativa de vida sobe para cerca de 1.400 anos.

Por que os pobres tenderiam a apoiar aceleração

Bostrom também afirma que pessoas economicamente desfavorecidas tenderiam racionalmente a aceitar mais risco em troca de uma chance de transformação radical das condições de vida.

O estudo cita dois fatores principais: menor expectativa de vida média e pior qualidade de vida sob o cenário atual.

“Os que têm pior qualidade de vida podem racionalmente aceitar um risco maior de morte em troca da chance de experimentar a abundância possibilitada pela AGI”, afirma o texto.

O autor acrescenta que países pobres continuam apresentando expectativa de vida inferior à de países ricos, mesmo após ajustes demográficos. Isso reforçaria, segundo ele, o incentivo para cronogramas mais curtos de desenvolvimento da IA.

O debate sobre “vida completa”

O estudo também discute um argumento comum em bioética: a ideia de que viver cerca de 70 anos já representaria uma “vida completa”.

Bostrom rejeita essa visão. Segundo ele, a percepção de que a velhice possui pouco valor estaria ligada às limitações físicas, doenças e perda de autonomia típicas do envelhecimento atual — e não a um limite natural do valor da vida.

O autor argumenta que terapias de rejuvenescimento e melhorias radicais na saúde poderiam alterar completamente essa percepção.

“O status quo não é seguro”, afirma o estudo. “Sem AGI, 170 mil pessoas morrem todos os dias de doenças, envelhecimento e outras tragédias.”