Habilidades 'à prova de IA': economista revela como proteger sua carreira

Algumas habilidades podem servir como "armadura" para proteger profissionais da transformação do mercado de trabalho causada pela inteligência artificial, afirma a economista e futurista Linda Nazareth.

Em entrevista ao programa canadense Global News, Nazareth afirmou que a melhor forma de garantir uma carreira segura é dominar competências que as máquinas não conseguem replicar.

Segundo ela, habilidades “à prova de IA” incluem resiliência, criatividade, empatia, motivação, autoconhecimento, curiosidade, orientação ao serviço e capacidade de ensinar e orientar outros profissionais. “Desenvolver essas competências oferece uma pequena armadura contra todas as mudanças que vêm pela frente”, disse.

Nazareth ressaltou que a IA se diferencia de tecnologias anteriores, pois, além de alterar a forma como as pessoas trabalham, pode substituir funções inteiras. Ela questionou como será distribuído o aumento de produtividade e lucros: “Vai chegar aos trabalhadores? Beneficiará apenas algumas pessoas? Aparecerá nas receitas de impostos?”

A economista também expressou preocupação com a substituição de cargos de nível inicial em setores de escritório, o que, segundo ela, pode comprometer o desenvolvimento de futuros gerentes. “É uma preocupação real, porque como formar trabalhadores de nível médio e alto se não houver treinamento?”, afirmou.

Pesquisas recentes confirmam a transformação do mercado. O GenAI Skill Transformation Index, da Indeed, avaliou cerca de 2,9 mil habilidades e concluiu que 41% têm alto potencial de transformação, 26% estão altamente expostas à IA, e 46% podem passar por uma transformação híbrida.

O estudo destacou que profissões ligadas ao desenvolvimento de software estão mais vulneráveis, enquanto funções que exigem presença física e toque humano, como enfermagem, sofrem menos impacto.

Em julho de 2025, pesquisadores da Microsoft analisaram 200 mil interações no Copilot e confirmaram que a IA auxilia em tarefas de pesquisa, escrita e comunicação, mas não substitui integralmente nenhuma ocupação.

