Python ultrapassa JavaScript no GitHub com crescimento de IA generativa, revela Octoverse 2024

O relatório Octoverse 2024 do GitHub revelou que Python ultrapassou JavaScript como a linguagem de programação mais popular, impulsionado pelo crescimento da IA generativa e da ciência de dados.

Esse movimento acompanha o salto de 98% no número de projetos de IA generativa na plataforma, que inclui assistentes de código como o GitHub Copilot, hoje amplamente usado por desenvolvedores para aumentar a produtividade.

Além do avanço de Python, o relatório destacou a explosão de novos desenvolvedores em mercados emergentes, com destaque para a Índia, Brasil e Nigéria, onde há um crescimento significativo de talentos que se voltam a ferramentas de código e IA.

Esses países viram uma integração maior de recursos de automação, atraindo novos programadores e empresas que investem em equipes locais de TI.

GitHub também detalhou a influência do Copilot no desenvolvimento, com impacto direto na redução de tempo para escrita de códigos e na capacidade de gerar alternativas para resolução de problemas. O uso de IA para código registrou um aumento que indica mudança no cenário de trabalho dos programadores, reduzindo tarefas repetitivas e acelerando entregas.

Para 2024, e empresa da Microsoft prevê que Python manterá sua posição à medida que empresas adotam projetos de inteligência artificial e automação em escala.

Segundo o relatório, o uso de IA é um diferencial no setor, o que amplia a necessidade de linguagens como Python para trabalhar com algoritmos complexos.