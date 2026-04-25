Inteligência Artificial

Prévias dos modelos DeepSeek V4 chegam com arquitetura gigante e mais baratos que rivais

As IAs DeepSeek-V4-Pro e o DeepSeek-V4-Flash estão disponíveis para teste com os preços mais baratos do mercado e 1,6 trilhão de parâmetros disponíveis na versão Pro

DeepSeek: empresa chinesa de IA sai na frente de rivais com preço baixo para novos modelos

DeepSeek: empresa chinesa de IA sai na frente de rivais com preço baixo para novos modelos

Maria Eduarda Cury
Maria Eduarda Cury

Colaboradora

Publicado em 25 de abril de 2026 às 11h26.

A DeepSeek, startup chinesa de inteligência artificial sediada em Hangzhou, pode movimentar o setor novamente com os recém-anunciados primeiros modelos da série V4: DeepSeek-V4-Pro e o DeepSeek-V4-Flash. Ambos estão acessíveis como prévia e rodam sobre arquitetura Mixture of Experts (MoE) — desenho em que apenas um subconjunto dos pesos é acionado em cada requisição. A técnica é pensada para reduzir o consumo computacional sem sacrificar a capacidade total do modelo, o que explica a classificação da nova era como "econômica" pela empresa.

O modelo Pro concentra 1,6 trilhão de parâmetros totais, com 49 bilhões envolvidos a cada inferência. Já o Flash opera em escala menor: são 284 bilhões no total e 13 bilhões ativos. Os dois suportam janela de contexto de 1 milhão de tokens e são liberados sob licença MIT, o que possibilita o uso comercial sem restrições.

Preços abaixo do mercado chamam atenção

O destaque comercial, no entanto, está nos valores por uso. O V4-Flash sai por US$ 0,14 por milhão de tokens de entrada, ficando abaixo até do barato GPT-5.4 Nano, da OpenAI. O V4-Pro custa US$ 1,74 por milhão de entrada e US$ 3,48 por milhão de saída. Isso posiciona os modelos como alternativas mais em conta do que os populares Gemini 3.1 Pro e GPT-5.4. Em relação ao Claude Opus 4.7, as novas IAs da DeepSeek apresentam menos de um sétimo do valor cobrado.

A empresa explicou como a redução de preço se tornou viável. No estado atual, a versão Pro "atinge apenas 27% dos FLOPs de token único (medidos em FLOPs FP8 equivalentes) e 10% do tamanho do cache KV em relação ao DeepSeek-V3.2". Já o modelo Flash tem uma quantidade reduzida de parâmetros ativados a cada inferência, o que faz com que alcance "apenas 10% dos FLOPs de token único e 7% do tamanho do cache KV em comparação com o DeepSeek-V3.2".

Em termos de qualidade, a DeepSeek não reivindica a liderança absoluta. Nos próprios benchmarks divulgados pela companhia, o V4-Pro-Max supera o GPT-5.2 e o Gemini 3.0 Pro em raciocínio, mas fica abaixo do GPT-5.4 e do Gemini 3.1 Pro. Para a empresa, a interpretação é que há uma defasagem de alguns meses em relação ao estado atual de modelos fechados. Em programação, porém, o cenário é mais favorável: o V4-Pro marca 80,6% no SWE-bench Verified, resultado virtualmente idêntico ao do Claude Opus 4.6.

Do ponto de vista de implantação local, o V4-Flash pesa 160 GB. Assim, pode ser executado em máquinas com 128 GB de RAM, como MacBooks com chip M5. O Pro, com 865 GB, exige mais, mas é provável que pesquisadores da comunidade de quantização estejam a postos para lançar versões comprimidas em breve, ampliando o leque de hardware compatível.

Os modelos estão disponíveis via Hugging Face e OpenRouter para testes imediatos.

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