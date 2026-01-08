Inteligência Artificial

Por que o modelo aberto da DeepSeek está chamando a atenção do mercado de IA

Ao apostar em código aberto, a plataforma amplia a colaboração global e acelera a criação de novas soluções em inteligência artificial

DeepSeek, ferramenta chinesa de inteligência artificial. (Nasir Kachroo/NurPhoto/Getty Images)

Amanda de Lima
Amanda de Lima

Redatora

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 15h50.

A DeepSeek vem ganhando espaço no debate sobre o futuro da inteligência artificial ao adotar uma abordagem baseada em código aberto — modelo no qual o funcionamento da tecnologia é disponibilizado publicamente, permitindo que desenvolvedores e empresas analisem, modifiquem e criem soluções a partir da mesma base.

Em um mercado historicamente marcado por modelos fechados, a decisão reposiciona a empresa e amplia as possibilidades de uso da tecnologia. Mais do que uma escolha técnica, o código aberto se consolida como uma estratégia para acelerar a inovação e expandir o mundo da IA.

Esse posicionamento ajuda a explicar por que o modelo da empresa tem atraído atenção crescente entre especialistas e líderes do setor ao redor do mundo.

Código aberto como motor de inovação

Ao disponibilizar sua base tecnológica, a DeepSeek permite que diferentes agentes desenvolvam, testem e aprimorem soluções a partir do mesmo modelo. Esse formato reduz a dependência de fornecedores únicos e estimula a criação de aplicações adaptadas a contextos locais e necessidades específicas.

O resultado é um ciclo de inovação mais rápido, no qual melhorias, ajustes e novos usos surgem a partir da colaboração entre comunidades técnicas, universidades e empresas.

Esse dinamismo, no entanto, não impacta apenas o ritmo de desenvolvimento. Ele também redefine a forma como organizações avaliam risco, controle e escalabilidade ao adotar soluções de IA.

Transparência e flexibilidade para empresas

Para o mercado corporativo, o modelo de código aberto oferece vantagens claras. A possibilidade de auditar o funcionamento do sistema, customizar modelos e integrá-los a infraestruturas próprias aumenta a confiança e reduz riscos associados à adoção de IA em escala.

Essa flexibilidade é especialmente relevante em setores regulados ou estratégicos, nos quais governança, segurança e controle sobre dados são fatores decisivos. 

Um ecossistema global mais competitivo

Ao apostar no código aberto, a DeepSeek se alinha a um movimento mais amplo da indústria de tecnologia, de transformar modelos avançados de IA em plataformas compartilhadas. Essa lógica fortalece o ecossistema global, amplia a concorrência e cria um ambiente mais propício à inovação contínua.

Nesse cenário, a inteligência artificial deixa de ser um ativo restrito a poucos usuários e passa a funcionar como uma infraestrutura aberta, capaz de impulsionar novos negócios, pesquisas e soluções em escala global.

