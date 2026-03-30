Pierre, assistente de IA para finanças, vira aposta da Cloudwalk para crescer no consumidor final

A CloudWalk, empresa de tecnologia financeira responsável pela InfinitePay, decidiu abrir uma nova frente de negócio com o Pierre, assistente de IA, inteligência artificial, voltado à gestão financeira de pessoas físicas. Comprado pela companhia em agosto de 2025, um mês após o lançamento, o produto passou a ocupar um papel estratégico na expansão da empresa para além do atendimento a empreendedores e comerciantes.

O Pierre foi criado sozinho pelo engenheiro Lucas Porto, que concebeu o projeto a partir de uma dificuldade pessoal para entender a própria fatura do cartão de crédito. O nome do assistente veio de um de seus gatos, também chamado Pierre, numa escolha que ajuda a explicar o tom mais próximo e menos burocrático do produto.

A aposta da CloudWalk parte de uma crítica comum ao mercado financeiro digital: muitos aplicativos mostram dados demais e ajudam de menos. Em vez de painéis cheios de gráficos e tabelas, o Pierre tenta organizar a vida financeira por meio de conversas, alertas e agentes automatizados que acompanham movimentações, identificam desvios de padrão e sugerem ajustes.

"A CloudWalk não comprou o Pierre para adicionar uma função de IA, mas para criar uma nova interface de relação financeira com o consumidor", afirma Paulo Perez, chief design officer, diretor de design, da CloudWalk.

Segundo a empresa, o assistente já reúne 165 mil usuários, mais de 1,2 milhão de mensagens trocadas, R$ 800 milhões em patrimônio sob gestão e mais de 70 milhões de transações processadas desde que entrou em operação. A companhia afirma que o produto saiu da fase inicial e hoje já é acompanhado por indicadores como retenção, engajamento, custo de aquisição e conversão entre usuários gratuitos e pagantes. Os números ajudam a explicar por que um produto recém-lançado foi comprado tão rapidamente e virou aposta relevante dentro da empresa.

Para a CloudWalk, a oportunidade não é apenas tecnológica, mas comercial. Paulo Perez, diretor de design da companhia, afirma que o Pierre permite falar com um público diferente da base tradicional da empresa, hoje mais concentrada em micro e pequenos empreendedores. "A leitura interna é que o assistente pode ampliar a presença da companhia entre consumidores bancarizados que querem organizar o dinheiro sem recorrer a ferramentas técnicas demais", conta.

Na visão da empresa, a inteligência artificial já ocupa o centro da relação com clientes em outras partes da operação, o que ajudou a enxergar o Pierre não como um recurso acessório, mas como uma possível interface principal entre usuário e serviço financeiro. A meta declarada é transformar o produto em um dos principais nomes do setor de finanças para o consumidor comum no Brasil até o fim deste ano.

A justificativa da aquisição está na combinação entre contexto financeiro e capacidade de interpretação. A CloudWalk avaliou que o diferencial do Pierre está em organizar dados de open finance, sistema que permite o compartilhamento padronizado de informações financeiras entre instituições, e traduzi-los para modelos de linguagem, reduzindo ruídos e erros de leitura sobre extratos, despesas e hábitos de consumo.

O produto funciona com uma arquitetura de múltiplos agentes, ou seja, inteligências especializadas em tarefas distintas. No material da empresa, três são citados: Albert, que monitora o dia a dia e aponta cobranças fora do padrão; Marie, voltada a análises recorrentes de comportamento; e Galileu, que entrega uma visão mensal com projeções e estratégia. O usuário ainda pode criar agentes personalizados para acompanhar categorias de gastos, ativos ou metas específicas.

Compra rápida mostra aposta em escala e distribuição

A velocidade da operação chama atenção. O Pierre foi lançado em julho de 2025 e comprado pela CloudWalk já no mês seguinte. Segundo a empresa, o que pesou não foi só a tecnologia, mas o potencial de transformar um assistente financeiro em produto de massa, com distribuição ampla e marca própria.

A companhia também viu ali uma porta de entrada para um público mais amplo do que sua base histórica de lojistas e empreendedores.

A estrutura dedicada ao assistente segue enxuta. Segundo a companhia, a operação conta com quatro desenvolvedores e um designer focados no produto, além do apoio da estrutura maior da CloudWalk.

No pano de fundo, a CloudWalk tenta se posicionar em uma mudança maior do mercado digital: a troca de interfaces baseadas em menus e relatórios por sistemas conversacionais.

Se essa transição também ganhar força nas finanças, o Pierre pode deixar de ser apenas mais um produto de IA e passar a funcionar como nova camada de distribuição, relacionamento e monetização para a empresa.