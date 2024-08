Pesquisa revela que 56% dos brasileiros já percebem impacto da inteligência artificial na sociedade

A inteligência artificial (IA) já significa muito mais do que assistentes virtuais como Siri e Alexa para os Brasil. Conforme o estudo inédito “IA: Problema ou Solução? Como os brasileiros percebem os impactos da Inteligência Artificial”, realizado pela MindMiners, 56% dos entrevistados acreditam que a IA já está gerando impactos na sociedade.

A pesquisa, que envolveu 2.000 brasileiros de todas as regiões do país, destaca a transformação que a IA promove na vida cotidiana e nas empresas, alterando a forma como as pessoas interagem, trabalham e realizam suas atividades diárias.

Os dados mostram que 56% dos respondentes já percebem a influência da IA, enquanto outros 39% preveem que os efeitos se tornarão visíveis nos próximos anos. No entanto, apenas 4% não acreditam que a IA trará impactos. O levantamento também revelou sentimentos mistos em relação à tecnologia: 25% expressam curiosidade, 15% demonstram insegurança e 13% sentem receio, enquanto 12% estão otimistas e 8% têm medo.

O estudo também explora como a IA interage com o mercado de trabalho. Cerca de 56% dos entrevistados afirmaram que já utilizam ferramentas ou serviços baseados em IA, e 54% acreditam que essa tecnologia pode ajudar a melhorar a produtividade no dia a dia. No entanto, o medo de perder empregos para a automação ainda é uma preocupação significativa para 33% dos participantes.

“Ainda há muito espaço para evolução, tanto no sentido de mais empresas adotarem essa tecnologia quanto no de preparar seus funcionários, desenvolvendo novas habilidades”, afirma o CEO da MindMiners, Renato Chu, que vê na educação e no treinamento uma forma de mitigar essas preocupações.

Na educação, 46% dos estudantes relataram que suas instituições de ensino já abordam temas relacionados à IA, seja através de conteúdo programático ou discussões em sala de aula. “O uso de plataformas de aprendizado adaptativo permite uma educação mais personalizada, ajustada às necessidades individuais, o que melhora os resultados educacionais e torna o aprendizado mais acessível e inclusivo”, acrescenta Chu.

O futuro da IA no Brasil, conforme o estudo, dependerá de como o país equilibrará inovação com inclusão, garantindo que os benefícios dessa tecnologia sejam amplamente distribuídos, apesar das desigualdades socioeconômicas. “Resta-nos, portanto, observar e participar ativamente dessa transformação, buscando sempre o equilíbrio entre avanço tecnológico e bem-estar social”, conclui Chu.

