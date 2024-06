IA vira arma para hackers e empresas se encontram sem profissionais qualificados

Há uma nova realidade no dia a dia dos setores de tecnologia das empresas que vai além da adoção interna de inteligência artificial (IA): a tecnologia também é usada contra elas, em ataques cibernéticos, que se tornam cada vez mais sofisticados.

Para entender como as líderanças dentros das empresas estão encarando o novo desafio, a empresa de segurança digital Check Point Software, em parceria com a Vanson Bourne, realizou uma pesquisa que avaliou a integração de IA generativa (GenAI) em suas práticas de defesa contra cibercriminosos. Os resultados mostram que, embora mais de 70% dos entrevistados confiem na capacidade de defesa cibernética de suas empresas, 89% reconhecem a dificuldade em encontrar pessoal qualificado.

A falta de profissionais treinados em segurança cibernética compromete a eficácia das defesas contra crimes cibernéticos baseados em IA. Segundo a pesquisa, 98% dos entrevistados afirmaram que essa lacuna impactou suas operações de segurança, com 40% relatando um impacto significativo.

Empresas de todos os portes não podem ignorar o impacto potencial de um ataque cibernético. Por isso, muitas estão recorrendo a ferramentas de IA para aumentar a segurança, incluindo resposta a incidentes, proteção contra malware e defesa contra perda de dados. A pesquisa revelou que entre 97% e 99% das empresas já utilizam ferramentas de IA e estão mudando para a IA generativa como parte de uma estratégia de segurança abrangente.

Paradoxo da lacuna de competências e IA

A IA generativa pode ajudar a preencher a lacuna de competências em segurança cibernética, aumentando as capacidades existentes e melhorando a eficiência, conforme indicado por 98% das empresas. Ferramentas de IA, incluindo machine learning e deep learning, são vistas como essenciais para melhorar a eficiência, aumentar as taxas de resposta a incidentes e preencher lacunas de competências.

A maioria dos entrevistados concorda que a integração da IA generativa na segurança cibernética é uma prioridade, com 90% das empresas investindo em ferramentas GenAI.

Apesar do otimismo, desafios permanecem. As organizações destacam a necessidade de manter os modelos de IA atualizados e de garantir a conformidade com as regulamentações de dados.