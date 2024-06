IA será prioridade da metade dos profissionais de TI em dois anos, aponta pesquisa

A inteligência artificial (IA) tem se destacado no Brasil, que constuma adotar novas tecnologias e tendências, impulsionando a inovação em diversos setores. No entanto, uma pesquisa da IT Forum aponta que ainda há espaço para crescimento. Atualmente, apenas 16% dos profissionais de tecnologia consideram a importância das soluções de IA como muito alta em suas empresas. Contudo, esse percentual deve saltar para 49% nos próximos dois a três anos.

Segundo Bruna Bomfim, Gerente de Inteligência do IT Forum, a IA generativa criou um novo cenário na área de TI. "Com a gestão de dados e a cibersegurança se tornando prioridades de investimento, essa tecnologia passou a ser vista como um diferencial competitivo e uma nova fonte de receita para as empresas", afirma. No entanto, 78% dos executivos de TI indicam a necessidade de mais conhecimento sobre o tema antes de fazer investimentos significativos, refletindo a baixa maturidade do mercado.

No setor de saúde, a IA está revolucionando diagnósticos e tratamentos. Hospitais e clínicas utilizam sistemas de análise de imagens médicas, que empregam algoritmos de aprendizado profundo para detectar doenças como câncer e condições cardiovasculares com maior precisão. Além disso, plataformas de telemedicina com IA estão se tornando comuns, permitindo atendimento médico de qualidade remotamente.

No agronegócio, um dos pilares da economia brasileira, ferramentas de IA monitoram safras, preveem pragas e otimizam o uso de recursos como água e fertilizantes. A agricultura de precisão, que integra IA e outras tecnologias avançadas, ajuda a aumentar a produtividade e reduzir custos, promovendo a sustentabilidade do setor.

Na educação, a IA está criando experiências de aprendizagem personalizadas e melhorando o desempenho dos alunos. Plataformas educacionais com IA adaptam conteúdo e ritmo de ensino às necessidades individuais, oferecendo suporte e feedback em tempo real. Sistemas de análise de dados também ajudam educadores a identificar e abordar dificuldades de aprendizado de forma mais eficaz.

Apesar dos avanços, a adoção da IA no Brasil enfrenta obstáculos. A escassez de talentos qualificados é um dos principais desafios apontados por 47% dos entrevistados, destacando a necessidade urgente de investimento em educação profissional e formação de mão de obra especializada.

Com investimentos crescentes em pesquisa e desenvolvimento e políticas públicas favoráveis, a expectativa é que a IA continue desempenhando um papel crucial no desenvolvimento econômico e social do país. A pesquisa "Antes da TI - A Estratégia" de 2024, que entrevistou 308 profissionais de mais de 14 setores, incluindo agronegócio, saúde e educação, confirma essa tendência.

Conheça os principais laboratórios de IA do mundo