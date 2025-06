Para impulsionar criatividade com IA, YouTube anuncia integração do Google Veo 3 ao Shorts

Em uma movimentação que pode revolucionar o cenário dos vídeos online, o YouTube anunciou que integrará o Google Veo 3 ao Shorts nos próximos meses. Essa é a mais avançada ferramenta de inteligência artificial da empresa para geração de vídeos e áudios realistas a partir de texto.

A revelação foi feita por Neal Mohan, CEO do YouTube, nesta quarta-feira, 18, durante sua palestra no festival Cannes Lions, onde ele esteve acompanhado dos criadores de conteúdo Amelia Dimoldenberg, Alex Cooper e Brandon Baum.

Embora uma versão anterior do Veo já fosse utilizada no Dream Screen, a ferramenta de geração de fundos no YouTube, a integração do Veo 3 representa uma melhora substancial nas capacidades disponíveis para criadores de conteúdo na plataforma.

Anunciada em 2023, a ferramenta tem sido aprimorada pela empresa desde então. Vídeos criados com a IA do Google já viralizaram em redes sociais e chamaram a atenção do público pelo realismo. Um exemplo é a apresentadora Marisa Maiô, criada por Raony Phillips com a tecnologia. Recentemente, usuários do Gemini ganharam acesso à ferramenta.

Na palestra, Mohan destacou o potencial ilimitado da IA, afirmando a tecnologia expandirá os limites da criatividade humana. Ele também previu que, nos próximos 20 anos, criadores de conteúdo experimentarão com diferentes formatos, misturarão gêneros e se aprofundarão ainda mais no mainstream. Com isso, se tornarão embaixadores de marcas, grandes empreendedores e visionários na arte de contar histórias.

Além disso, o CEO aproveitou o momento para ressaltar o papel do YouTube como um grande impulsionador de entretenimento e cultura popular. Nesse cenário, criadores de conteúdo são comparados a “startups de Hollywood”, sendo responsáveis por redefinir a indústria e criar novos empregos para roteiristas, editores, atores e produtores.

Foco no Shorts

Lançado em 2021, o Shorts tem se tornado um pilar estratégico para o YouTube, especialmente em meio à concorrência com plataformas de vídeos curtos como TikTok e Instagram Reels. O Shorts já contabiliza mais de 200 bilhões de visualizações diárias.

Recentemente, a empresa anunciou a integração do Google Lens aos vídeos curtos, possibilitando que usuários busquem informações sobre elementos visuais enquanto assistem ao conteúdo.