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'Gestores de pessoas operam melhor a inteligência artificial', diz CEO da Daytona

Segundo o CEO da startup Daytona em entrevista ao Business Insider, executivos com experiência em gestão de pessoas dominam a orientação de agentes de inteligência artificial

'Gestores de pessoas operam melhor a inteligência artificial', diz CEO da Daytona (Ivan Burazin/Business Insider)

'Gestores de pessoas operam melhor a inteligência artificial', diz CEO da Daytona (Ivan Burazin/Business Insider)

Bianca Bezerra Pinto
Bianca Bezerra Pinto

Jornalista

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 14h29.

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Em publicação do veículo Business Insider, o CEO da empresa de tecnologia Daytona, Ivan Burazin, revelou um padrão no mercado corporativo. Segundo o executivo, profissionais com experiência prévia em gestão de pessoas apresentam desempenho muito superior ao orientar ferramentas de inteligência artificial.

Na avaliação do fundador, o ato de instruir um agente digital exige a definição clara de entradas e saídas esperadas. Líderes habituados a direcionar colaboradores conseguem delegar tarefas com mais eficiência do que técnicos sem experiência em liderança.

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A semelhança entre liderar equipes e programar prompts

A rotina da Daytona ilustra essa transformação no trabalho diário. Na empresa sediada em Nova York, cada um dos 16 engenheiros opera em média cinco agentes digitais, eliminando a necessidade de escrever código do zero.

Entretanto, engenheiros sem bagagem de liderança tendem a enfrentar frustrações ao interagir com sistemas automatizados. De acordo com Burazin, profissionais focados apenas na execução individual presumem que o sistema entenderá suas intenções sem direcionamento detalhado.

"Percebemos que pessoas que gerenciam pessoas e entendem como comunicar o que desejam, entradas versus saídas, são muito melhores na operação de agentes", disse Ivan Burazin ao Business Insider.

Comunicação clara como fator de produtividade

O executivo destaca que a habilidade fundamental envolve alinhar expectativas antes de iniciar a execução. Quem já liderou times entende a importância de estruturar instruções objetivas para alcançar o objetivo desejado.

  • Definição explícita do resultado esperado

  • Detalhamento das etapas de execução

  • Redução de ambiguidades na instrução

  • Acompanhamento contínuo dos resultados

Quando esse alinhamento falha, os sistemas podem apresentar erros e quebrar processos. Por outro lado, Burazin ressalta que gestores sem conhecimento técnico também perdem utilidade, defendendo um perfil profissional focado em liderança humana e prática operacional.

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O impacto na estrutura das empresas

Essa dinâmica tem permitido manter equipes enxutas sem comprometer a agilidade dos projetos corporativos. Ao multiplicar a capacidade de cada colaborador por meio da automação, a contratação de novos funcionários passa a ser mais criteriosa.

Estudo da consultoria Gartner indica que a clareza no alinhamento de processos é indispensável para o sucesso de tecnologias autônomas. A análise reforça que a comunicação eficiente entre humanos e máquinas reduz o retrabalho nas organizações.

Com isso, a evolução dos agentes de IA transforma a capacidade de gestão em um ativo central para a produtividade corporativa.

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