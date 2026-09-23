Currículo feito com IA ajuda ou atrapalha? O que os recrutadores dizem por trás do filtro Especialistas explicam a eficácia dos algoritmos no RH e revelam o que realmente diferencia um profissional nos processos seletivos atuais

Currículo feito com IA ajuda ou atrapalha? O que os recrutadores dizem por trás do filtro (Adobe Stock)