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Currículo feito com IA ajuda ou atrapalha? O que os recrutadores dizem por trás do filtro

Especialistas explicam a eficácia dos algoritmos no RH e revelam o que realmente diferencia um profissional nos processos seletivos atuais

Currículo feito com IA ajuda ou atrapalha? O que os recrutadores dizem por trás do filtro (Adobe Stock)

Currículo feito com IA ajuda ou atrapalha? O que os recrutadores dizem por trás do filtro (Adobe Stock)

Bianca Bezerra Pinto
Bianca Bezerra Pinto

Jornalista

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 14h21.

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O uso de ferramentas automatizadas para redigir e formatar currículos tornou-se frequente entre profissionais em busca de recolocação ou ascensão no mercado. Plataformas de geração de texto ajudam a mapear habilidades e organizar conquistas com rapidez. No entanto, a popularização dessa prática exige atenção à forma como os dados são apresentados.

A tecnologia facilita a estruturação do documento, mas a criação de conteúdos padronizados pode prejudicar a avaliação final. Os departamentos de recursos humanos aplicam sistemas capazes de identificar padrões repetitivos e descrições genéricas que não refletem a real trajetória do candidato.

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O funcionamento das triagens automatizadas

O processo de recrutamento em grandes empresas utiliza a inteligência artificial para realizar a triagem inicial de candidaturas. Esses sistemas analisam a correspondência entre os termos presentes no currículo e os requisitos exigidos pela vaga.

Um estudo publicado pela plataforma ResumeBuilder apontou que 70% dos profissionais que utilizaram apoio tecnológico obtiveram maior taxa de resposta. Por outro lado, pesquisas do Massachusetts Institute of Technology (MIT) indicam que o excesso de palavras-chave sem contexto prático pode resultar em rejeição automática pelos algoritmos de seleção.

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O que os recrutadores avaliam no documento

A inteligência artificial deve funcionar como suporte na organização das informações, e não como substituta do histórico real do trabalhador. Os recrutadores priorizam evidências concretas de resultados e capacidades técnicas aplicadas.

Para garantir que o documento se destaque de forma positiva, recomenda-se observar alguns pontos fundamentais:

  • Apresentação de dados quantitativos e resultados mensuráveis de projetos anteriores.

  • Adaptação do vocabulário técnico às exigências específicas do setor de atuação.

  • Revisão criteriosa do texto para eliminar construções genéricas e artificiais.

O equilíbrio entre automação e autenticidade

O principal desafio ao utilizar a inteligência artificial reside em manter a autenticidade profissional da trajetória. A automação auxilia no alinhamento do formato, mas a descrição de conquistas individuais permanece sendo o fator determinante para a aprovação nas etapas presenciais ou entrevistas finais.

O avanço das ferramentas digitais no recrutamento exige adequação constante dos candidatos. A combinação entre o uso consciente da tecnologia e o alinhamento com as exigências do mercado consolida o currículo como um instrumento eficiente de apresentação profissional.

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