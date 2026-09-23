Conheça o Jev, a inteligência artificial sem chat criada para automatizar decisões (TypeSafe/Reprodução)
Jornalista
Publicado em 23 de setembro de 2026 às 14h45.
Uma nova abordagem no campo da inteligência artificial ganhou destaque no setor de tecnologia com o lançamento do Jev, modelo desenvolvido pela startup TypeSafe AI. Diferente dos assistentes conversacionais tradicionais, a ferramenta não gera textos nem responde a comandos em linguagem natural. Seu foco principal é analisar dados corporativos e entregar respostas estruturadas para outros softwares.
A proposta se apoia nos conceitos de psicologia cognitiva difundidos por Daniel Kahneman, especificamente no chamado Sistema 1, associado a decisões rápidas e intuitivas. Em vez de elaborar parágrafos explicativos, o sistema processa informações em milissegundos e devolve classificações, notas de risco ou probabilidades numéricas prontas para execução automática por algoritmos.
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Enquanto modelos de linguagem convencionais exigem alto poder computacional para construir frases completas, o Jev opera limitando a saída a formatos predefinidos. Essa restrição técnica reduz drasticamente os custos operacionais e o tempo de processamento das requisições dentro do ecossistema corporativo.
A arquitetura do sistema utiliza o aprendizado por reforço para otimizar escolhas diretas. Esse método diminui a ocorrência de erros de formatação e previne alucinações de dados, situação em que um sistema gera informações incorretas com elevado grau de confiança aparente.
As utilidades dessa tecnologia abrangem tarefas repetitivas de grande volume que exigem triagem imediata. Em rotinas administrativas e operacionais, a ferramenta atua em funções como:
Classificação automática de chamados de suporte técnico.
Análise preliminar de risco em apólices de seguro.
Verificação de fraude em transações financeiras.
Roteamento de documentos entre setores corporativos.
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Análises publicadas pela imprensa especializada, incluindo a revista Forbes, indicam ganhos expressivos de velocidade em rotinas automatizadas por esse tipo de arquitetura. Ao eliminar a geração de texto desnecessária, o processamento de tarefas internas torna-se consideravelmente mais acessível para as empresas.
Para os profissionais, o surgimento de modelos focados em decisão altera a relação de trabalho com a inteligência artificial. Em vez de utilizar a tecnologia apenas como um assistente de escrita, as equipes passam a atuar na supervisão de fluxos automatizados e na validação de critérios estratégicos.
A evolução dessas ferramentas indica uma divisão funcional na arquitetura de sistemas corporativos. A camada de decisão ágil assume o roteamento de dados operacionais, enquanto modelos conversacionais mais robustos permanecem dedicados à criação de conteúdo e ao planejamento analítico.
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