A disputa bilionária por data centers que está virando o jogo entre OpenAI e Meta

A movimentação de três executivos seniores da OpenAI para a Meta evidencia uma reconfiguração na disputa global por infraestrutura de inteligência artificial.

O movimento ocorre em meio a dúvidas sobre os rumos do Projeto Stargate, iniciativa bilionária anunciada em 2025 com foco na expansão de data centers, que são grandes infraestruturas físicas que concentram servidores e sistemas responsáveis por armazenar, processar e distribuir dados em larga escala.

O Stargate surgiu como uma das apostas mais ambiciosas da OpenAI, com previsão de investimento de até US$ 500 bilhões ao longo de quatro anos, em parceria com Oracle e SoftBank.

À época do anúncio, feito com participação de lideranças como Sam Altman, Larry Ellison e Masayoshi Son, o projeto foi apresentado como um marco para acelerar o desenvolvimento de modelos de linguagem. Desde então, no entanto, o foco tem se consolidado menos em aplicações e mais na construção de infraestrutura computacional em larga escala.

A saída de Peter Hoeschele, Shamez Hemani e Anuj Saharan reforça essa leitura. Os três ocupavam posições estratégicas na área de computação e infraestrutura da OpenAI, com atuação direta no Stargate.

Hoeschele esteve à frente da criação do projeto, enquanto Hemani liderava a estratégia financeira e de infraestrutura desde 2022. Já Saharan atuava na construção de sistemas de larga escala, incluindo o que descreveu como “o maior computador do mundo”. As informações foram retiradas da Forbes.

Reconfiguração estratégica em curso

A migração para a Meta acontece em um momento em que o Stargate passa a ser visto menos como um projeto estruturado e mais como um guarda-chuva para iniciativas de data centers da OpenAI.

Segundo reportagem da Bloomberg, o nome tem sido utilizado de forma mais ampla para representar os planos de expansão da empresa nesse segmento, o que levanta questionamentos sobre sua direção estratégica.

Essa mudança ocorre em paralelo ao avanço agressivo da Meta no campo da inteligência artificial. Sob a liderança de Mark Zuckerberg, a companhia tem ampliado investimentos em infraestrutura, com previsão de mais de US$ 135 bilhões em despesas de capital voltadas à IA.

A estratégia inclui desde data centers até hardware e novos produtos integrados ao ecossistema digital da empresa.

Os três executivos devem integrar o Meta Superintelligence Labs, responsável pelo desenvolvimento do Muse Spark, modelo voltado à execução de subagentes em ambientes digitais.

A tecnologia já está sendo incorporada a plataformas como WhatsApp, Instagram, Facebook e Messenger, além de iniciativas envolvendo dispositivos como óculos inteligentes.

Apesar das mudanças, a OpenAI mantém sua posição como um dos principais atores no desenvolvimento de modelos de inteligência artificial, com atuação relevante em temas como segurança e ética. A empresa também segue envolvida em articulações com o setor público e outros concorrentes do mercado.