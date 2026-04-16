Inteligência Artificial

Google leva IA ao navegador e transforma comandos em atalhos de produtividade

Nova funcionalidade do Chrome permite criar ferramentas com IA para tarefas do dia a dia em um clique

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 16 de abril de 2026 às 16h07.

A incorporação de inteligência artificial aos navegadores avança com novas funcionalidades que aproximam a tecnologia do uso cotidiano. 

O Google anunciou a chegada de uma biblioteca de “Skills” ao Chrome, recurso que permite transformar comandos em ferramentas acionadas com um clique, diretamente durante a navegação. 

Integrada ao Gemini, a novidade busca simplificar tarefas recorrentes e ampliar o uso prático da IA no ambiente digital, sem a necessidade de múltiplas etapas ou conhecimento técnico avançado. 

A proposta é que atividades como análise de informações, comparação de opções e execução de ações passem a ser realizadas de forma mais direta e integrada ao fluxo de navegação. As informações foram retiradas do Google blog.

IA aplicada à rotina digital

A novidade permite que usuários convertam sugestões de inteligência artificial em ações executáveis dentro do próprio navegador. Na prática, comandos que antes exigiam múltiplas etapas passam a ser realizados com apenas um clique, a partir de ferramentas personalizadas.

Entre os exemplos apresentados estão a análise de ingredientes de produtos visualizados online e a comparação de opções para escolha de presentes, considerando critérios como orçamento e perfil de quem vai receber. 

A funcionalidade indica um avanço na aplicação da IA para resolver demandas práticas do cotidiano digital.

Além de utilizar soluções prontas, o usuário pode adaptar essas ferramentas conforme sua necessidade, editando comandos e ajustando os resultados esperados. Isso amplia o potencial de uso da inteligência artificial, que deixa de ser apenas reativa e passa a operar de forma mais personalizada.

Biblioteca de Skills e personalização

A criação de uma biblioteca com funcionalidades pré-configuradas sinaliza um movimento de tornar a IA mais acessível e aplicável em larga escala. 

Em vez de depender exclusivamente de conhecimento técnico, usuários podem explorar soluções prontas e modificá-las conforme seus objetivos.

Esse modelo também contribui para a padronização de fluxos de trabalho, ao permitir que tarefas recorrentes sejam automatizadas dentro do ambiente de navegação. A possibilidade de salvar e reutilizar essas ferramentas em diferentes dispositivos reforça a proposta de continuidade e integração da experiência digital.

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