Do Brasil para o mundo: por que a Lu da Magalu viralizou na imprensa internacional

A influenciadora virtual Lu, criada pela varejista brasileira Magazine Luiza, saiu das fronteiras brasileiras para se tornar famosa na gringa. Uma reportagem publicada pela Revista Inc, com dados da plataforma de edição de vídeo Kapwing, revelou que a influenciadora virtual pode já ter faturado mais de US$ 2,5 milhões apenas entre maio de 2024 e maio de 2025, só com posts patrocinados no Instagram.

O alcance da Lu tem se expandido sobretudo pela parceira feita com marcas internacionais, como Netflix e o Hugo Boss. Hoje, ela acumula 8 milhões de seguidores no Instagram e 7,4 milhões no TikTok, um dos perfis mais valorizados das duas redes.

Segundo as estimativas da Kapwing, contas humanas com números semelhantes cobram mais de US$ 34 mil por publicação patrocinada. Em comparação, o influenciador humano médio ganha cerca de US$ 65 mil por ano — quase 40 vezes menos do que o que Lu provavelmente arrecadou no mesmo período.

A explicação da diferença dos valores está no volume de publicidade: Lu publica quatro vezes mais anúncios do que qualquer outra influenciadora virtual do top 10.

Marca, ativismo e influência de verdade

Criada em 2003, Lu começou como uma mascote animada da Magalu, mas ganhou força a partir de 2009 com vídeos de unboxing e avaliações de produtos no YouTube. Mais recentemente, a empresa intensificou a atuação dela como influenciadora real, e contratou a gigante da publicidade Ogilvy para dar à personagem uma presença marcante nas redes sociais.

O sucesso da Lu supera inclusive outras influenciadoras virtuais conhecidas globalmente, como Lil Miquela, que tem 2,4 milhões de seguidores e, segundo a Kapwing, faturou US$ 74 mil no mesmo período.

Além do apelo comercial, Lu também se destaca por adotar posicionamentos sociais relevantes, o que reforça sua imagem junto ao público. “No Brasil, Lu não é um truque de vendas, é uma influenciadora de verdade”, disse Aline Izo, gerente sênior de marketing da Magalu, ao jornal The Observer. “Quando ela se posiciona sobre temas como violência doméstica ou direitos LGBT, as pessoas prestam atenção”, completou.