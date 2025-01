Em semana dominada por IA chinesa, OpenAI lança família o3, novos modelos do ChatGPT

A OpenAI divulgou dois novos modelos do ChatGPT nesta sexta feira, 31. O lançamento, que havia sido anunciado há cerca de um mês, veio a tempo de ofuscar a DeepSeek, IA chinesa que balançou o Vale do Silício durante a semana.

Batizados de 'o3-mini' e '03-mini-high', as novidades fazem parte da família de algoritmos "pensadores" do GPT, juntando-se ao o1, lançado oficialmente no começo de dezembro do ano passado. Os modelos desse tipo levam mais tempo para responder, analisando seu "fluxo mental" antes de dar um retorno ao usuário.

Os modelos já estão disponíveis mundialmente em assinaturas Plus, Team e Pro, cujos usuários podem enviar 150 mensagens por dia. Usuários do plano gratuito também podem testar o 03-mini de graça, selecionando a opção "Reason" na barra de chat.

Opção aparece ao lado da já consolidada função de busca. (VentureBeat/Reprodução)

O que o o3-mini pode fazer

A família 03 ataca dores constantes do GPT-4, como matemática, programação e qualquer outro prompt relacionado à área de STEM (ciências, matemática, engenharia e tecnologia).

Testes preliminares indicam que o novo par tem o conhecimento equivalente a um estudante de PhD de exatas. Eles também cometem 39% menos erros e são 24% mais rápidos do que seu irmão, o 01-mini, que deve ser substituído.

Enquanto o 03-mini é indicado para resolver problemas e equações, o 03-mini-high foi feito para ajudar na criação de códigos e questões de lógica. Em dezembro, Sam Altman, CEO da OpenAI, anunciou que uma versão maior do 03 também seria divulgada "em breve", mas o lançamento foi atrasado "em algumas semanas" para passar por mais testes.

Mais eficiente e transparente, mas ainda secreto

A OpenAI afirma que o o3-mini tem um custo benefício quase duas vezes maior do que o GPT-4, seu maior e mais tradicional modelo.

"O novo modelo dá seguimento à nossa missão de reduzir o custo da inteligência artificial," escreveu a empresa, em comunicado. "Mantivemos todas as capacidades avançadas, enquanto cortamos o preço por token em 95%."

De acordo com o Google, em modelos de IA, cada token equivale a uma palavra ou sinal gráfico, como pontos, vírgulas e, às vezes, até espaços.

Diferentemente da DeepSeek, a família o3 não é open source, ou seja, não se sabe como o modelo foi treinado e nem há a possibilidade de reaproveitar o código para construir novos algoritmos. Mas, tal como a IA chinesa, eles agora mostram sua "linha de raciocínio" antes de te responder, além de dizer por quanto tempo pensaram.

Novo modelo mostra sua linha de raciocínio antes de responder, além de dizer por quanto tempo pensou.

