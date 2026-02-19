OpenAI mira rodada de até US$ 100 bilhões e pode elevar valor de mercado para US$ 850 bilhões

A OpenAI pode alcançar o recorde de US$ 100 bilhões na atual etapa de uma rodada de financiamento, que está próxima de encerrar e deve ser a mais importante para a empresa. As informações são da Bloomberg.

Após a empresa definir que o valor de mercado chegaria a US$ 830 bilhões, a nova promessa de investimentos deve fazer a quantia superar US$ 850 bilhões. A primeira rodada de investimentos será dominada por companhias parceiras do setor de tecnologia e deve ser encerrada no final de janeiro. Para o futuro, a OpenAI continuará em busca de apoio financeiro de fundos soberanos como o da Arábia Saudita e investidores do mercado financeiro, disse a reportagem.

Amazon como maior investidora

A expectativa de que a rodada de investimentos chegasse a US$ 100 bilhões já havia sido noticiada pelo The Wall Street Journal, que também ressaltou a possibilidade da Amazon liderar com US$ 50 bilhões destinados ao fundo da criadora do ChatGPT. A empresa de tecnologia é acompanhada por nomes como Nvidia, SoftBank e Microsoft, que também planejam fazer investimentos na casa das dezenas de bilhões.

Aceleração de IA

Diversas empresas de tecnologia estão em consenso para direcionar fundos que acelerem o desenvolvimento de produtos de IA. Em 2019, a companhia fundada por Bill Gates apostou US$ 1 bilhão na OpenAI, dona do ChatGPT; o investimento teve impacto de mais de US$ 7 bilhões na receita líquida da Microsoft no último trimestre. O acordo benéfico para os dois lados deve continuar ao longo do crescimento exponencial das companhias no setor, uma vez que a empresa de IA planeja investir trilhões em centros de processamento de dados nos próximos anos.

A Microsoft também tem apostado em estratégias próprias de IA. Dos US$ 37,5 bilhões destinados ao setor até então, dois terços foram para as GPUs e CPUs do serviço de nuvem Azure, que possui uma operação de IA considerada, inclusive, valiosa para a parceria vigente. Parte do interesse vem dos modelos generativos feitos pela OpenAI no laboratório da Microsoft e melhorados por outras parceiras, como a Anthropic.