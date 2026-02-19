Inteligência Artificial

Altman e Amodei evitam aperto de mão em cúpula de IA na Índia

CEOs de OpenAI e Anthropic quebram protocolo ao lado do premiê Narendra Modi e vídeo viraliza nas redes

Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia, posa ao lado de Sam Altman, CEO da OpenAI, e Dario Amodei, CEO da Anthropic, durante a Cúpula Global de IA em Nova Délhi; gesto entre os executivos chamou atenção nas redes sociais

Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia, posa ao lado de Sam Altman, CEO da OpenAI, e Dario Amodei, CEO da Anthropic, durante a Cúpula Global de IA em Nova Délhi; gesto entre os executivos chamou atenção nas redes sociais

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 09h32.

 

A rivalidade entre as principais startups americanas de inteligência artificial ganhou um momento público constrangedor nesta quinta-feira, 19, durante a Cúpula Global de IA, em Nova Délhi.

Um vídeo que viralizou nas redes mostra Sam Altman, CEO da OpenAI, e Dario Amodei, CEO da Anthropic, se recusando a dar as mãos ao posar para uma foto oficial ao lado do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, e de outros líderes de tecnologia.

Enquanto os demais participantes, entre eles Sundar Pichai, CEO do Google, levantaram os braços em um gesto coletivo, Altman e Amodei quebraram a corrente, mantendo distância um do outro. Usuários nas redes sociais ironizaram a cena, destacando que "nem mesmo o primeiro-ministro indiano" conseguiu fazer os dois executivos se cumprimentarem.

 

A tensão reflete a disputa entre as empresas. Amodei foi vice-presidente de pesquisa da OpenAI até 2021, quando deixou a companhia para fundar a Anthropic, criadora do chatbot Claude. Desde então, as duas startups têm visões divergentes sobre segurança, modelo de negócios e regulação da IA, diferenças que, ao que tudo indica, também transparecem fora dos bastidores.

Acompanhe tudo sobre:Sam AltmanInteligência artificial

Mais de Inteligência Artificial

OpenAI mira rodada de até US$ 100 bilhões e pode elevar valor de mercado para US$ 850 bilhões

Perplexity abandona anúncios para evitar que usuários percam confiança na IA

Alibaba revela nova versão da IA Qwen com promessas de rapidez e multifunções

Da euforia à notificação judicial: o que já aconteceu na disputa entre ByteDance, IA e Hollywood

Mais na Exame

Future of Money

Harvard reduz exposição ao bitcoin e investe em Ethereum

Inteligência Artificial

OpenAI mira rodada de até US$ 100 bilhões e pode elevar valor de mercado para US$ 850 bilhões

Apresentado por CPFL ENERGIA

Da matriz limpa à indústria: o papel da CPFL na transição energética brasileira

Carreira

NR-1: como a nova norma irá impactar líderes e o futuro das empresas