Altman e Amodei evitam aperto de mão em cúpula de IA na Índia

A rivalidade entre as principais startups americanas de inteligência artificial ganhou um momento público constrangedor nesta quinta-feira, 19, durante a Cúpula Global de IA, em Nova Délhi.

Um vídeo que viralizou nas redes mostra Sam Altman, CEO da OpenAI, e Dario Amodei, CEO da Anthropic, se recusando a dar as mãos ao posar para uma foto oficial ao lado do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, e de outros líderes de tecnologia.

Enquanto os demais participantes, entre eles Sundar Pichai, CEO do Google, levantaram os braços em um gesto coletivo, Altman e Amodei quebraram a corrente, mantendo distância um do outro. Usuários nas redes sociais ironizaram a cena, destacando que "nem mesmo o primeiro-ministro indiano" conseguiu fazer os dois executivos se cumprimentarem.

A tensão reflete a disputa entre as empresas. Amodei foi vice-presidente de pesquisa da OpenAI até 2021, quando deixou a companhia para fundar a Anthropic, criadora do chatbot Claude. Desde então, as duas startups têm visões divergentes sobre segurança, modelo de negócios e regulação da IA, diferenças que, ao que tudo indica, também transparecem fora dos bastidores.