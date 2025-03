OpenAI limita acesso ao GPT-4.5 devido à escassez de GPUs

O CEO da OpenAI, Sam Altman, afirmou que o recém-lançado GPT-4.5 é o primeiro modelo de inteligência artificial da empresa que transmite a sensação de estar conversando com uma pessoa atenciosa. No entanto, a falta de chips gráficos, as GPUs, levou a companhia a restringir o acesso à tecnologia.

“Tive vários momentos em que sentei na minha cadeira e fiquei impressionado em receber um bom conselho de verdade vindo de IA”, escreveu Altman em um post no X (antigo Twitter) publicado na semana passada.

A OpenAI lançou o GPT-4.5 na semana passada e o descreveu como o modelo mais amplo e com mais conhecimento até agora. Mas destacou que não traz avanços significativos em comparação com versões anteriores.

Inicialmente, o GPT-4.5 ficará disponível apenas para os assinantes do ChatGPT Pro. No post, Altman diz que a empresa queria ter lançado o modelo também para os assinantes do ChatGPT Plus, “mas nós estamos crescendo muito e estamos com falta de GPUs”. Segundo o CEO, nesta semana, a OpenAI irá adicionar dezenas de milhares de GPUs e, então, expandir o serviço para assinantes Plus.

“Essa não é a forma que queremos operar, mas é difícil prever perfeitamente surtos de crescimento que irão levar a escassez de GPUs”, afirmou.

Em post publicado nesta terça-feira, 4, ele confirmou que o GPT-4.5 deve estar disponível para assinantes Plus em alguns dias. Altman explicou que se disponibilizassem o modelo nesta quarta-feira, 5, o limite de uso seria muito baixo.

“Nós pensamos que é melhor deixar as pessoas terem conversas reais e longas com ele, mas isso significa que precisamos escalonar o acesso em vez de deixar todos usarem intensamente ao mesmo tempo", argumentou.