Congresso Nacional da China destaca avanços em IA e força econômica

Na primeira coletiva de imprensa do Congresso Nacional da China deste ano, o porta-voz Lou Qinjian abordou questões sobre a economia, inteligência artificial e a primeira legislação do país voltada ao apoio da economia privada.

Na véspera da abertura da sessão anual do Congresso Nacional do Povo (CNP), Lou demonstrou confiança no futuro econômico da China. Apesar dos desafios externos e das pressões econômicas, ele afirmou que os fundamentos da economia chinesa seguem sólidos, com grande resiliência e potencial de crescimento. “As condições fundamentais e a tendência de desenvolvimento econômico de longo prazo permanecem positivas”, declarou Lou a jornalistas em Pequim.

Controle da Dívida e Regulação da IA

Lou destacou que o Comitê Permanente do CNP reforçará a supervisão da gestão da dívida pública de acordo com as leis e regulamentações em vigor. Um dos focos será monitorar o aumento dos limites de endividamento das administrações locais para substituir passivos ocultos, além de atuar na prevenção e mitigação dos riscos da dívida dos governos regionais.

Sobre inteligência artificial, Lou ressaltou que os avanços da DeepSeek refletem o crescimento de um grupo de empresas chinesas no setor, impulsionado por profissionais jovens e experientes. Segundo ele, o governo seguirá incentivando o desenvolvimento da IA, ao mesmo tempo em que reforça a prevenção de riscos.

Com sede em Hangzhou, a DeepSeek lançou em janeiro seu modelo de linguagem DeepSeek-R1, considerado pelo investidor do Vale do Silício Marc Andreessen como um “momento Sputnik da IA”. Oferecendo desempenho comparável aos principais modelos globais, mas a um custo significativamente menor, a tecnologia vem sendo rapidamente adotada por empresas e governos locais na China.

Lou também afirmou que a China protege legalmente a privacidade e a segurança de dados, ao mesmo tempo em que se opõe à ampliação exagerada do conceito de “segurança nacional” e à politização de questões econômicas, comerciais e tecnológicas.

“A China busca reduzir a desigualdade tecnológica e evitar que a inovação se torne um privilégio exclusivo de ‘países ricos e indivíduos abastados’”, declarou Lou, acrescentando que o país está disposto a cooperar com outras nações para promover um desenvolvimento responsável da IA, impulsionar o crescimento econômico e melhorar o bem-estar global.

Apoio à Economia Privada

Sobre a economia privada, Lou informou que o governo está acelerando a tramitação da Lei de Promoção da Economia Privada. O Conselho de Estado apresentou o projeto ao Comitê Permanente do CNP para uma primeira análise em dezembro e revisou o texto no mês passado. Agora, o próximo passo será aprimorar e finalizar a proposta.