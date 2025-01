Microsoft deixa de ser a provedora exclusiva de data centers para a OpenAI

A Microsoft não é mais a única provedora de data centers da OpenAI. A empresa dona do ChatGPT irá, agora, contar com infraestrutura da Oracle, SoftBank, entre outros.

A empresa liderada por Satya Nedella informou mudanças no contrato com a OpenAI, que vale até 2030. Uma delas inclui alterações na exclusividade. A Microsoft tem direito de recusa, o que significa que a gigante da tecnologia terá a primeira escolha se deseja hospedar cargas de trabalho de IA da OpenAI, cujo CEO é Sam Altman. Mas, se não conseguir cumprir com as necessidades da parceira, a OpenAI poderá buscar outros provedores.

"Para apoiar ainda mais a OpenAI, a Microsoft aprovou a habilidade da OpenAI de construir capacidade adicional, principalmente para pesquisa e treinamento de modelos", escreveu a Microsoft em seu blog.

O acordo entre as partes manteve a exclusividade da Azure na API da OpenAI e a divisão de receita entre as duas empresas. A big tech também permanece como o maior investidor da OpenAI.

A dona do ChatGPT tem culpado a falta de capacidade computacional no atraso de seus produtos, informou o site TechCrunch, o que se tornou uma fonte de tensão entre as empresas. Em junho, sob pressão de acionistas, a Microsoft concordou que a OpenAI fechasse um acordo coma Oracle para capacidade extra.

Novas parcerias com Stargate

O anúncio das alterações do contrato coincide com o lançamento do Projeto Stargate pela OpenAI, que tem a intenção de investir US$ 500 bilhões nos próximos quatro anos em infraestrutura para a empresa nos Estados Unidos. O projeto tem como os principais parceiros a Oracle, a SoftBank e a MGX, um fundo focado em IA.

Enquanto a SoftBank terá responsabilidades financeiras, as empresas Arm, Microsoft, Nvidia e Oracle serão os parceiros chaves iniciais no campo da tecnologia, conforme informou a OpenAI em anúncio. "Como parte do Stargate, Oracle, Nvidia e OpenAI irá colaborar de forma próxima para construir e operar esse sistema computacional."

Na nota, a OpenAI informou que o projeto também tem como base a parceria com a Microsoft e que irá aumentar o consumo da plataforma de computação em nuvem Azure.