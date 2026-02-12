SoftBank consolida recuperação com lucro bilionário na OpenAI

O SoftBank, um dos maiores conglomerados de tecnologia do mundo, voltou a apresentar maior consistência no lucro devido à valorização de sua aposta estratégica na OpenAI, dona do ChatGPT. No quarto trimestre, o lucro líquido foi de 248,5 bilhões de ienes (US$ 1,6 bilhão aproximadamente).

O resultado é relevante por marcar o quarto trimestre consecutivo de lucro do grupo japonês — sequência que não era registrada desde 2021 — e foi alcançado mesmo em meio a perdas em outras apostas do portfólio, como a desvalorização das ações da Coupang Inc., segundo fontes ouvidas pela Bloomberg.

Os especialistas disseram que a companhia consolidou sua posição como uma "proxy de investimento", ou seja, uma forma indireta de investir na OpenAI, já que a empresa não é listada em nenhuma bolsa de valores, o que amplia a atratividade para investidores que buscam exposição ao avanço da inteligência artificial (IA).

O analista da BTIG, Jesse Sobelson, estimou à agência que a dona do ChatGPT já responde por cerca de 30% do valor patrimonial líquido do SoftBank e que uma nova rodada de investimentos na OpenAI pode ampliar ainda mais a participação do grupo, funcionando como um catalisador para as ações.

A magnitude do investimento na OpenAI

O ganho com o investimento do SoftBank na OpenAI foi projetado pela própria companhia em US$ 19,8 bilhões até dezembro. Ao todo, o grupo já injetou mais de US$ 30 bilhões na startup, o que lhe garantiu uma participação de 11% ao fim do ano passado.

Analistas ouvidas pela Bloomberg indicaram, ainda, que o SoftBank mantém conversas para realizar um aporte adicional de até US$ 30 bilhões, em uma rodada que pode elevar o valor de mercado da OpenAI para algo entre US$ 750 bilhões e US$ 830 bilhões.

Atualmente, a OpenAI figura como uma das maiores participações do SoftBank, ao lado da fatia de aproximadamente 90% na designer de chips Arm Holdings. Essa configuração faz com que o desempenho das ações do grupo japonês esteja diretamente atrelado à performance competitiva do ChatGPT frente a rivais.

Expansão para infraestrutura da IA

O SoftBank tem, também, acelerado os investimentos em diferentes frentes do ecossistema de IA, conforme fontes ouvidas pela Bloomberg. A companhia fechou um acordo de US$ 3 bilhões para adquirir a DigitalBridge Group, empresa de infraestrutura digital que inclui operadoras de data centers.

Além disso, anunciou o projeto "Stargate", uma iniciativa de US$ 500 bilhões em parceria com a OpenAI, a Oracle Corp. e o fundo MGX, de Abu Dhabi, voltada à construção de data centers nos Estados Unidos (EUA), bem como tentou fechar um acordo, separadamente, para comprar a Switch por cerca de US$ 50 bilhões.

Estratégia de financiamento e riscos de crédito

Para viabilizar os investimentos, o SoftBank tem realizado uma reestruturação de seus ativos e recorrido à engenharia financeira, afirmaram especialistas à Bloomberg. O grupo confirmou ter alienado, integralmente, sua participação na Nvidia por US$ 5,8 bilhões, além de reduzir sua fatia na T-Mobile US.

Houve, também, ampliação do uso de empréstimos de margem, utilizando suas ações da Arm e da unidade móvel SoftBank Corp. como garantia para obter liquidez. A S&P Global, por outro lado, vê que o ritmo acelerado de investimentos aumentou a pressão sobre a credibilidade do SoftBank, disse a agência.

A analista da Bloomberg Intelligence, Sharon Chen, ressaltou, neste sentido, que o SoftBank "enfrenta mais de US$ 20 bilhões de refinanciamento em 2026", e, embora o grupo possa gerenciar sua relação empréstimo-valor vendendo ativos, tal movimento poderia enfraquecer a liquidez futura de seu portfólio.