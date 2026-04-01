Dos US$ 122 bi arrecadados pela OpenAI, US$ 3 bi vieram de investidores individuais

A OpenAI, dona do ChatGPT, arrecadou mais de US$ 3 bilhões de investidores individuais na rodada de financiamento recorde, que arrecadou US$ 122 bilhões no total. Com os novos recursos e uma avaliação de mercado em US$ 852 bilhões, a empresa almeja uma vantagem maior para o processo de abertura de capital (IPO) que quer iniciar ainda este ano.

Essa é a primeira vez que a empresa utiliza a estratégia de liberar a compra de ações para indivíduos que não representem empresas ou instituições; o processo protagonizado por um trio de bancos e fundos foi coordenado pela firma ARK Invest. Sarah Friar, diretora financeira da OpenAI, comentou em declaração obtida pelo Financial Times que a empresa optou por este caminho para "dar a mais pessoas a oportunidade de compartilhar os benefícios econômicos da OpenAI e da era da IA".

Para a rodada de financiamento que encerrou na última terça-feira, 30, somente investidores com alto poder aquisitivo puderam ser escolhidos como participantes individuais, mas Friar comentou que a intenção é expandir o acesso para mais pessoas com o passar do tempo.

Setor de tecnologia força caminho para IPOs de sucesso

Em outubro de 2025, a agência Reuters informou que a OpenAI estudava realizar um IPO avaliado em US$ 1 trilhão, o que poderia se tornar a maior abertura de capital da história. A movimentação também teria como pano de fundo a concorrência com a Anthropic, desenvolvedora do assistente Claude, que igualmente avalia acessar o mercado acionário; a expectativa é que o processo arrecade em torno de US$ 60 bilhões.

O plano inicial da OpenAI era elevar o valor estimado de US$ 500 bilhões para US$ 830 bilhões e atingir US$ 100 bilhões em captação acumulada, metas que foram conquistadas. A estratégia combina rodadas sucessivas de financiamento com metas de crescimento e consolidação tecnológica. A SpaceX, de Elon Musk, estuda uma ideia similar: a companhia espacial está avaliando direcionar até 30% de sua oferta pública inicial, o IPO, a investidores individuais logo na estreia. A lógica seria se apoiar na base de simpatizantes de Musk para reduzir o risco de vendas rápidas logo após a abertura de capital e garantir maior estabilidade financeira.

Além dos apoiadores solo, a OpenAI também contou com investimentos de gigantes do mercado financeiro como SoftBank, Andreessen Horowitz, D.E. Shaw Ventures e líderes do setor de tecnologia como Amazon, Microsoft e Nvidia.