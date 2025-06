Google, Meta e Blackstone ampliam investimentos em data centers mesmo sob alerta de bolha

A corrida por investimentos em data centers para inteligência artificial tem gerado preocupações crescentes sobre uma possível bolha no setor. Gigantes de Wall Street, como a Blackstone, KKR, BlackRock e Blue Owl, já investiram centenas de bilhões de dólares para comprar e construir infraestrutura para IA, mas alguns sinais indicam que o mercado pode estar se saturando.

Analistas do setor ouvidos pelo New York Times, como Michael Elias, da TD Cowen, apontam para uma possível “superoferta” em certas regiões, o que poderia levar à queda dos preços e margens, afetando o retorno dos investidores. A preocupação surge diante do volume recorde de novos projetos anunciados semanalmente e do elevado capital sendo investido.

Joe Tsai, presidente do Alibaba, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo e que vê a IA como central para seu negócio, também já declarou publicamente que vê “o início de algum tipo de bolha” na construção de data centers.

Nesse sentido, Microsoft e Foxconn, por exemplo, recentemente se afastaram de alguns arrendamentos e reviram planos de investimento. Por outro lado, a OpenAI anunciou a construção de um complexo computacional nos Emirados Árabes Unidos e Google e Meta devem investir cerca de US$ 75 bilhões e 72 bilhões, respectivamente, até o final do ano, a maior parte em infraestrutura para IA.

Por isso, apesar das preocupações levantadas, a Blackstone mantém sua confiança no setor, expandindo sua atuação globalmente por meio aquisições ou parcerias na Europa e na Ásia. O presidente Jonathan Gray afirmou que a empresa só inicia novas construções após garantir contratos longos e firmes com os clientes, evitando riscos comuns em mercados imobiliários convencionais.

Ainda assim, especialistas questionam como investidores conseguirão sair desse mercado quando chegar a hora de vender esses ativos, dado o tamanho e a complexidade das operações.

Impacto da DeepSeek

Lançada em janeiro de 2025, a inteligência artificial chinesa DeepSeek provocou uma grande onda de desconfiança acerca de uma possível bolha no setor. Em um único dia, as maiores empresas de tecnologia enfrentaram uma queda de cerca de US$ 1 trilhão em valor de mercado após o lançamento da IA. A Nvidia sozinha perdeu cerca de US$ 600 bilhões, a maior queda da história em um único dia.

Isso porque, em meio às crescentes restrições à exportação de tecnologia para a China, a possibilidade de que um modelo tenha sido treinado de maneira muito mais barata e com chips menos potentes ligou o sinal de alerta para os investimentos recordes anunciados semanalmente.

Com bilhões em jogo, a indústria de data centers enfrenta o desafio de equilibrar expansão acelerada e sustentabilidade financeira, em meio a um cenário que pode revelar se a bolha é real e pode estourar, como a da internet há 25 anos, ou apenas um ajuste momentâneo no mercado.