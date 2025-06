OpenAI lança o3-pro, novo modelo de IA com foco em raciocínio avançado

A OpenAI já tem um novo modelo de IA avançado: o o3-pro, que a empresa define como o mais poderoso que já criou até agora. A novidade já está disponível para usuários do ChatGPT Pro e do plano Team, substituindo o modelo anterior, o o1-pro. Usuários dos planos Enterprise e Edu terão acesso na próxima semana. O modelo também já está ativo na API para desenvolvedores.

Segundo a OpenAI, o o3-pro faz parte de uma nova geração de modelos com foco em raciocínio passo a passo, diferente das IAs mais convencionais, que apenas recuperam padrões de linguagem. Isso permite que ele tenha um desempenho mais confiável em tarefas que exigem lógica, como problemas de matemática, física, programação e escrita técnica.

Na prática, o o3-pro é capaz de usar uma série de ferramentas: ele pode buscar informações na web, analisar arquivos enviados, interpretar imagens, escrever e executar códigos em Python e até personalizar respostas com base em memórias anteriores (quando o recurso está ativado).

Mas nem tudo são flores. Por enquanto, o modelo não gera imagens, não é compatível com o Canvas, ambiente de trabalho com IA da OpenAI, e também não tem suporte a conversas temporárias no ChatGPT, uma função que está desativada por um problema técnico.

Apesar disso, os resultados são promissores: em testes internos, o o3-pro obteve nota mais alta que o Gemini 2.5 Pro, do Google, no AIME 2024 (benchmark que avalia habilidades matemáticas) e também superou o Claude 4 Opus, da Anthropic, no GPQA Diamond, um teste de conhecimento em ciência em nível de doutorado.

O novo modelo está disponível na API com os seguintes preços: US$ 20 por milhão de tokens de entrada e US$ 80 por milhão de tokens de saída. Para ter uma ideia, 1 milhão de tokens de entrada equivale a cerca de 750 mil palavras — um pouco mais do que o livro “Guerra e Paz”, de Tolstói.

Segundo a OpenAI, em avaliações feitas por especialistas, o o3-pro foi preferido em relação ao modelo anterior em todas as categorias analisadas, com destaque para clareza, precisão, capacidade de seguir instruções e abrangência nas respostas.