OpenAI lança programa de bolsas para engenheiros e pesquisadores

A OpenAI anunciou, nesta terça-feira, 7, o OpenAI Safety Fellowship. Com duração de setembro de 2026 até fevereiro de 2027, o programa selecionará pesquisadores, engenheiros e demais profissionais que estejam interessados em contribuir com o desenvolvimento da segurança dos sistemas de inteligência artificial e alinhá-los para melhor funcionamento a nível avançado.

Os selecionados receberão bolsa-auxílio de US$ 3.850 por semana, suporte computacional de até US$ 15 mil ao mês, créditos de API e mentoria de pesquisadores da empresa dona do ChatGPT. O espaço físico de trabalho no instituto de pesquisa Constellation, em Berkeley, nos Estados Unidos. A companhia recomenda a rotina presencial de trabalho para melhor colaboração com os mentores, mas é possível trabalhar de forma remota.

As áreas prioritárias incluem avaliação de segurança, ética, robustez, mitigações escaláveis, métodos de segurança que preservam a privacidade, supervisão de agentes de IA e domínios de uso indevido de alto risco. "Estamos particularmente interessados ​​em trabalhos que sejam empiricamente fundamentados, tecnicamente robustos e relevantes para a comunidade científica em geral", disse a OpenAI em nota publicada no site oficial.

Como se inscrever

Para garantir uma vaga no programa, os interessados devem se inscrever por meio de um formulário com perguntas sobre trajetória profissional, ambições pessoais e mais. Entre os requisitos, estão a necessidade de disponibilidade integral e a preferência por programação em Python. É possível se inscrever até 3 de maio; as respostas individuais serão enviadas pela empresa até a data limite de 25 de julho deste ano. Os candidatos que avançarem no processo ainda passarão por testes técnicos e entrevistas com mentores antes de conquistarem a vaga.

Até o momento, somente candidatos com os vistos J-1, F-1, CPT e OPT com autorização para trabalho são elegíveis no programa. A OpenAI, entretanto, diz que outros vistos podem ser aprovados e pede que interessados que não se encaixem nas categorias em destaque expliquem a situação para avaliação individual.

Big Techs reforçam medidas de segurança

O anúncio chega em um momento em que várias das gigantes de tecnologia intensificam investimentos em segurança para ecossistemas virtuais de IA. Google, OpenAI, Amazon, Meta e outras empresas de tecnologia assinaram a iniciativa Industry Accord Against Online Scams & Fraud para facilitar conversas e trocas de informações sobre possíveis golpes e ataques online relacionados aos serviços que oferecem. No início de abril.

Vale notar que a Anthropic, principal concorrente da OpenAI, opera um programa semelhante: o Anthropic Fellows Program. As duas próximas turmas da iniciativa terão início em maio e julho de 2026 com bolsas mensais de US$ 15 mil e mentoria próxima de pesquisadores da empresa. Em edições passadas, os escolhidos para o programa conseguiram desenvolver agentes que identificaram "US$ 4,6 milhões em vulnerabilidades de contratos inteligentes em blockchain e descobriram-se duas novas vulnerabilidades de dia zero", diz a empresa em comunicado.