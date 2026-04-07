OpenAI lança programa de bolsas para engenheiros e pesquisadores

OpenAI: dona do ChatGPT investe em aprimoramento de segurança com bolsas temporárias (Getty Images)
Colaboradora
Publicado em 7 de abril de 2026 às 09h37.
A OpenAI anunciou, nesta terça-feira, 7, o OpenAI Safety Fellowship. Com duração de setembro de 2026 até fevereiro de 2027, o programa selecionará pesquisadores, engenheiros e demais profissionais que estejam interessados em contribuir com o desenvolvimento da segurança dos sistemas de inteligência artificial e alinhá-los para melhor funcionamento a nível avançado.
Os selecionados receberão bolsa-auxílio de US$ 3.850 por semana, suporte computacional de até US$ 15 mil ao mês, créditos de API e mentoria de pesquisadores da empresa dona do ChatGPT. O espaço físico de trabalho no instituto de pesquisa Constellation, em Berkeley, nos Estados Unidos. A companhia recomenda a rotina presencial de trabalho para melhor colaboração com os mentores, mas é possível trabalhar de forma remota.
As áreas prioritárias incluem avaliação de segurança, ética, robustez, mitigações escaláveis, métodos de segurança que preservam a privacidade, supervisão de agentes de IA e domínios de uso indevido de alto risco. "Estamos particularmente interessados em trabalhos que sejam empiricamente fundamentados, tecnicamente robustos e relevantes para a comunidade científica em geral", disse a OpenAI em nota publicada no site oficial.
Para garantir uma vaga no programa, os interessados devem se inscrever por meio de um formulário com perguntas sobre trajetória profissional, ambições pessoais e mais. Entre os requisitos, estão a necessidade de disponibilidade integral e a preferência por programação em Python. É possível se inscrever até 3 de maio; as respostas individuais serão enviadas pela empresa até a data limite de 25 de julho deste ano. Os candidatos que avançarem no processo ainda passarão por testes técnicos e entrevistas com mentores antes de conquistarem a vaga.
Até o momento, somente candidatos com os vistos J-1, F-1, CPT e OPT com autorização para trabalho são elegíveis no programa. A OpenAI, entretanto, diz que outros vistos podem ser aprovados e pede que interessados que não se encaixem nas categorias em destaque expliquem a situação para avaliação individual.
O anúncio chega em um momento em que várias das gigantes de tecnologia intensificam investimentos em segurança para ecossistemas virtuais de IA. Google, OpenAI, Amazon, Meta e outras empresas de tecnologia assinaram a iniciativa Industry Accord Against Online Scams & Fraud para facilitar conversas e trocas de informações sobre possíveis golpes e ataques online relacionados aos serviços que oferecem. No início de abril.
Vale notar que a Anthropic, principal concorrente da OpenAI, opera um programa semelhante: o Anthropic Fellows Program. As duas próximas turmas da iniciativa terão início em maio e julho de 2026 com bolsas mensais de US$ 15 mil e mentoria próxima de pesquisadores da empresa. Em edições passadas, os escolhidos para o programa conseguiram desenvolver agentes que identificaram "US$ 4,6 milhões em vulnerabilidades de contratos inteligentes em blockchain e descobriram-se duas novas vulnerabilidades de dia zero", diz a empresa em comunicado.